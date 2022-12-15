Маск продал часть своих акций Tesla на $3,6 млрд
Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск снова продал часть своей доли в Tesla на общую сумму около $3,6 млрд, передает ТАСС со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
По ее данным, в период с понедельника по среду Маск продал порядка 22 млн акций. Цена при этом варьировалась от $156 до $176 за акцию.
Маск начал продавать акции компании через несколько недель после того, как Tesla сообщила о прибыли в $3,3 млрд и выручке в $21,45 млрд за III квартал, не оправдав ожиданий Уолл-стрит, что привело к падению на 4% по итогам дня. В этом году стоимость Tesla упала примерно на 46%, а состояние Маска на данный момент оценивается в $176,8 млрд.
Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября, стоимость сделки составила $44 млрд. Помимо Twitter и Tesla он владеет компанией SpaceX. В своем аккаунте Маск объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек.