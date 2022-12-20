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Бизнес

Управляющая брендом Zara в РФ компания зарегистрировала новые доменные имена

Ведомости

Компания «Новая мода», управляющая брендом Zara в России, зарегистрировала новые доменные имена потенциальных интернет-магазинов одежды, передает ТАСС со ссылкой на данные «Спарк».

В декабре компания зарегистрировала домены dubfashion.ru, dubonline.ru, ecru-clothing.ru и ecru-fashion.ru.

Накануне «Известия» писали, что «Новая мода», которая управляет брендами Inditex (Zara, Pull&Bear и др.) в России, начала регистрировать доменные имена для будущих сайтов. Помимо этого «Новая мода» уже получила неисключительные права на товарный знак Zara/Зара в России до февраля 2025 г.

Zara приостановила работу своих магазинов в России 5 марта на фоне начала спецоперации РФ на Украине, логистических проблем и санкций. По данным издания El Mundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы.

В конце октября стало известно, что Inditex достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. При этом если в будущем Inditex решит вернуться на российский рынок, то у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных