Управляющая брендом Zara в РФ компания зарегистрировала новые доменные имена
Компания «Новая мода», управляющая брендом Zara в России, зарегистрировала новые доменные имена потенциальных интернет-магазинов одежды, передает ТАСС со ссылкой на данные «Спарк».
В декабре компания зарегистрировала домены dubfashion.ru, dubonline.ru, ecru-clothing.ru и ecru-fashion.ru.
Накануне «Известия» писали, что «Новая мода», которая управляет брендами Inditex (Zara, Pull&Bear и др.) в России, начала регистрировать доменные имена для будущих сайтов. Помимо этого «Новая мода» уже получила неисключительные права на товарный знак Zara/Зара в России до февраля 2025 г.
Zara приостановила работу своих магазинов в России 5 марта на фоне начала спецоперации РФ на Украине, логистических проблем и санкций. По данным издания El Mundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы.
В конце октября стало известно, что Inditex достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. При этом если в будущем Inditex решит вернуться на российский рынок, то у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге.