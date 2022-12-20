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«Газпром» утвердил рекордную инвестпрограмму на 2023 год

Ведомости

Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу компании на 2023 г. в объеме 2,3 трлн руб. Об этом говорится в сообщении газового холдинга. Утвержденный объем инвестпрограммы является для газового холдинга историческим максимумом.

«Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2023 год составит 2,3 трлн руб.», — говорится в сообщении.

Также совет директоров утвердил бюджет (финансовый план) на 2023 г. Как отмечает компания, одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, в полном объеме. «Решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности «Газпрома» в финансировании», — говорится в пресс-релизе.

Компания уточняет, что инвестпрограмма на 2023 г. предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов, в том числе дальнейшего развития новых центров газодобычи – Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проектов, обеспечивающих пиковый баланс газа.

«Газпром» традиционно утверждает инвестпрограмму в декабре, а затем корректирует ее осенью. Инвестпрограмма «Газпрома» на 2022 г. первоначально планировалась на уровне около 1,76 трлн руб., но затем выросла до 1,98 трлн руб. В 2021 г. объем инвестиций также был увеличен — с 1,08 трлн до 1,185 трлн руб.

Зампред правления компании Фамил Садыгов 27 сентября сообщал, что в первом полугодии 2022 г. показатель EBITDA «Газпрома» вырос более чем вдвое в годовом выражении до 3,05 трлн руб. Чистая прибыль за этот период увеличилась в 2,6 раза до 2,51 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных