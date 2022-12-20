«Газпром» утвердил рекордную инвестпрограмму на 2023 год
Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу компании на 2023 г. в объеме 2,3 трлн руб. Об этом говорится в сообщении газового холдинга. Утвержденный объем инвестпрограммы является для газового холдинга историческим максимумом.
«Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2023 год составит 2,3 трлн руб.», — говорится в сообщении.
Также совет директоров утвердил бюджет (финансовый план) на 2023 г. Как отмечает компания, одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, в полном объеме. «Решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности «Газпрома» в финансировании», — говорится в пресс-релизе.
Компания уточняет, что инвестпрограмма на 2023 г. предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов, в том числе дальнейшего развития новых центров газодобычи – Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проектов, обеспечивающих пиковый баланс газа.
«Газпром» традиционно утверждает инвестпрограмму в декабре, а затем корректирует ее осенью. Инвестпрограмма «Газпрома» на 2022 г. первоначально планировалась на уровне около 1,76 трлн руб., но затем выросла до 1,98 трлн руб. В 2021 г. объем инвестиций также был увеличен — с 1,08 трлн до 1,185 трлн руб.
Зампред правления компании Фамил Садыгов 27 сентября сообщал, что в первом полугодии 2022 г. показатель EBITDA «Газпрома» вырос более чем вдвое в годовом выражении до 3,05 трлн руб. Чистая прибыль за этот период увеличилась в 2,6 раза до 2,51 трлн руб.