«Газпром» утвердил рекордную инвестпрограмму на 2023 год

«Газпром» традиционно утверждает инвестпрограмму в декабре, а затем корректирует ее осенью. Инвестпрограмма «Газпрома» на 2022 г. первоначально планировалась на уровне около 1,76 трлн руб., но затем выросла до 1,98 трлн руб. В 2021 г. объем инвестиций также был увеличен — с 1,08 трлн до 1,185 трлн руб.