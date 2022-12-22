«Коммерсантъ» узнал о планах Kellogg продать российский бизнес

Компания Kellogg основана в 1906 г. Ей принадлежит около 60 предприятий, расположенных в 17 странах, в том числе в России, при этом продукция продается примерно в 180 странах. Kellogg владеет в том числе брендом Pringles. По итогам трех кварталов 2022 г. чистая прибыль Kellogg выросла на 6,7% год к году, до $11,48 млрд.