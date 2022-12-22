«Коммерсантъ» узнал о планах Kellogg продать российский бизнес
Американский производитель крекеров и сухих завтраков Kellogg договорился о продаже российской части бизнеса группе компаний «Черноголовка», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По их информации, сделка может быть закрыта в начале 2023 г. Стоимость сделки не уточняется. По словам управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, стоимость бизнеса Kellogg в России может быть оценена в 6–7 млрд руб., что примерно соответствует 50% от вероятной оценки до начала спецоперации.
Компания Kellogg основана в 1906 г. Ей принадлежит около 60 предприятий, расположенных в 17 странах, в том числе в России, при этом продукция продается примерно в 180 странах. Kellogg владеет в том числе брендом Pringles. По итогам трех кварталов 2022 г. чистая прибыль Kellogg выросла на 6,7% год к году, до $11,48 млрд.
Kellogg пришла в Россию в 2008 г. Ей принадлежат три завода в Воронеже, Пскове и Вязьме, где производят продукцию под брендом «Любятово». По итогам 2021 г. выручка ООО «Келлогг Рус» выросла на 9,8%, до 13,96 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза, до 888,39 млн руб.
Kellogg решила приостановить инвестиции в российский бизнес и поставки своей продукции в страну после начала спецоперации на Украине. Весной компания прекратила поставки чипсов Pringles в Россию, а внутри страны они не производятся. 15 декабря РБК со ссылкой на ритейлеров сообщил, что запасы этих снеков стали заканчиваться.