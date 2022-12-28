Эксперты не ожидают радикального скачка цен на авиабилеты в 2023 году
Радикального скачка цен на авиабилеты в 2023 г. не произойдет при условии сохранения в отрасли тенденций 2022 г., в частности продления программы субсидирования авиакомпаний государством, а также дальнейшей «дебермудизации» авиапарка, заявил «Ведомостям» исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Небольшой рост цен на авиаперевозки из-за инфляции точно произойдет – это один важных факторов, влияющих на формирование цены. Авиакомпании не могут себе позволить не закладывать рост издержек в стоимость услуг, отметил эксперт. Так он прокомментировал прогноз гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского, который предупредил, что цены на авиабилеты в 2023 г. могут вырасти как минимум на размер инфляции, хотя авиакомпания хотела бы индексировать их на 20-30%.
«В 2022 г. были периоды, когда цены устанавливали абсолютные рекорды за последние годы, и когда падали до уровня ниже 2019 г. Если провести среднюю черту, оказывается, что радикального повышения цен не произошло, оно было на уровне инфляции или несколько ниже», – сказал Пантелеев. Этому способствовали факторы, которые назвал и Александровский: субсидирование авиакомпаний на 100 млрд руб., укрепление рубля и пр. Но есть и другие важные факторы, от которых будет зависеть уровень цен, уверен эксперт. Первый из них – продолжение государством субсидирования авиакомпаний. «На осенне-зимний период на эти цели выделено 25 млрд руб., надеемся, что субсидирование продолжится и далее, пусть и в меньшем объёме», – сказал он.
Второй фактор, который будет влиять на цены – баланс спроса и предложения. Многое будет зависеть от того, как компаниям удастся дальнейшая «дебермудизация» (вывод российских самолетов иностранного производства из реестра Бермудских островов.) авиапарка, считает Пантелеев. «На международных направлениях сейчас не хватает самолётов, свободных от санкционных рисков и не имеющих проблем с двойной регистрацией. Но если летом крепкий рубль помогал удерживать цены на международных направлениях на приемлемом уровне, то рост курса доллара и евро в конце 2022 г. может спровоцировать увеличение цен, а увеличение числа "дебермудизированных" самолётов, напротив, будет рост цен тормозить», – отметил он.
На внутренних линиях, наоборот, сохраняется высокая конкуренция, которая не способствует повышению цены. Но если откроются южные направления – например, Симферополь, Анапа и другие, то это позволит авиакомпаниям повысить тарифы. Пока же на внутренних направлениях самолётов в достатке, но не хватает привлекательных пунктов назначения, говорит эксперт.
По словам Александровского, «Аэрофлот» мог бы в 2023 г. переложить на пассажиров дополнительно возникающие расходы, но делать этого не будет из-за ограниченной покупательной способности населения. По итогам третьего квартала, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения снизились на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2023 г. – 5,5%.
Стоимость авиабилетов российских авиакомпаний в 2022 г. осталась на уровне 2020-2021 гг, заявлял министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании у президента РФ Владимира Путина с правительством 30 декабря. «В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифов по данным ФАС на 10 ноября, мы специально запросили, остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 года», – сказал он.