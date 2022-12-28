Эксперты не ожидают радикального скачка цен на авиабилеты в 2023 году

«В 2022 г. были периоды, когда цены устанавливали абсолютные рекорды за последние годы, и когда падали до уровня ниже 2019 г. Если провести среднюю черту, оказывается, что радикального повышения цен не произошло, оно было на уровне инфляции или несколько ниже», – сказал Пантелеев. Этому способствовали факторы, которые назвал и Александровский: субсидирование авиакомпаний на 100 млрд руб., укрепление рубля и пр. Но есть и другие важные факторы, от которых будет зависеть уровень цен, уверен эксперт. Первый из них – продолжение государством субсидирования авиакомпаний. «На осенне-зимний период на эти цели выделено 25 млрд руб., надеемся, что субсидирование продолжится и далее, пусть и в меньшем объёме», – сказал он.