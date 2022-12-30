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«Аэрофлот» выкупил у ирландского лизингодателя 10 самолетов Boeing 777-300

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«Аэрофлот» выкупил у ирландского лизингодателя десять дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER, передает пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэрофлот выкупил и получил права собственности на десять дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 гг. находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что компания продолжит работу над реализацией сделок по выкупу самолетов с целью сохранения текущего парка воздушных судов иностранного производства в собственной эксплуатации и расширения возможностей их эксплуатации. В компании уточнили, что сделка заключена после получения необходимых разрешений российских и зарубежных регуляторов.

В мае авиаперевозчик выкупил восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизингодателей и перевел их в российский реестр.

8 апреля ЕС внес поправку в антироссийские санкции, согласно которой лизингодатели получили право продать самолеты, которые находились в России, российским авиакомпаниям. Такая мера позволит правительствам стран Европы разрешать компаниям принимать платежи от российских юрлиц, которые взяли самолеты в финансовый лизинг, который был заключен до 26 февраля. Компании могут получить право собственности после уплаты лизинговых платежей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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