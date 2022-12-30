«Аэрофлот» выкупил у ирландского лизингодателя 10 самолетов Boeing 777-300
«Аэрофлот» выкупил у ирландского лизингодателя десять дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER, передает пресс-служба авиаперевозчика.
«Аэрофлот выкупил и получил права собственности на десять дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 гг. находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что компания продолжит работу над реализацией сделок по выкупу самолетов с целью сохранения текущего парка воздушных судов иностранного производства в собственной эксплуатации и расширения возможностей их эксплуатации. В компании уточнили, что сделка заключена после получения необходимых разрешений российских и зарубежных регуляторов.
В мае авиаперевозчик выкупил восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизингодателей и перевел их в российский реестр.
8 апреля ЕС внес поправку в антироссийские санкции, согласно которой лизингодатели получили право продать самолеты, которые находились в России, российским авиакомпаниям. Такая мера позволит правительствам стран Европы разрешать компаниям принимать платежи от российских юрлиц, которые взяли самолеты в финансовый лизинг, который был заключен до 26 февраля. Компании могут получить право собственности после уплаты лизинговых платежей.