Сеть ресторанов McDonald's прекратит работу в Казахстане
Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане, передает пресс-служба компании.
«Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В пресс-службе отметили, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время.
«Ведомости» направили запрос сети быстрого питания «Вкусно – и точка», рестораны которой открылись в России на месте бывшего McDonald’s.
Агентство Bloomberg накануне писало, что McDonald's может уйти из Казахстана из-за нарушения цепочек поставок и невозможности закупать мясо в России. 24 ресторана быстрого питания, принадлежащих ТОО Food Solutions KZ, приостановили в ноябре работу из-за проблем с поставками.
По данным источников Bloomberg, франчайзи не смог закупить мясо у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток.
На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российский бизнес «Макдоналдс» был продан местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s. А 21 ноября сеть ресторанов запустила доставку в нескольких городах РФ.