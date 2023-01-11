Суд обратил в доход государства акции Fesco

Суд, в частности, установил, что не позднее 2010 г. братья Магомедовы, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных средств и имущества коммерческих организаций, создали на территории Москвы ОПС. А подконтрольная Магомедовым «Сумма», считает суд, стала основой ОПС. В качестве материальной базы сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица. По данным прокуратуры, с 2010 по 2016 г. участники ОПС под руководством братьев Магомедовых похитили денежные средства государства и коммерческих организаций на сумму более 15 млрд руб.