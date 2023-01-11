Суд не стал приостанавливать производство по иску о конфискации акций Fesco

Суд не стал приостанавливать производство по иску о конфискации акций FescoРанее их уже постановили взыскать в пользу государства при вынесении приговора братьям Магомедовым
Судья Хамовнического суда Москвы Татьяна Перепелкова 10 января приступила к рассмотрению по существу исковых требований Генпрокуратуры об обращении в пользу государства обыкновенных бездокументарных акций компании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП; Fesco), которые в том числе принадлежат осужденным бизнесменам братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Надзорное ведомство обратилось с такими требованиями, полагая, что акции компании были приобретены за счет коррупционных доходов.
При этом 2 декабря 2022 г. Мещанский суд Москвы, провозглашая приговор братьям, уже конфисковал эти акции, соответственно, после вступления приговора в законную силу они будут обращены в доход государства. В ходе заседания Хамовнического суда 10 января представители ответчиков по иску настаивали на приостановке производства по делу, поскольку не находят законного обоснования в действиях ведомства.
«Учитывая тот факт, что в рамках рассмотрения настоящего дела истец просит обратить в доход государства ряд акций ПАО ДВМП при параллельном рассмотрении двух дел об обращении одного и того же имущества, может возникнуть правовая неопределенность в контексте судьбы этого имущества», – заявила адвокат Магомеда Магомедова Юлия Бадыло. По словам защитницы, исполнение решения Хамовнического суда будет невозможно после вступления в законную силу приговора Мещанского суда. Представители прокуратуры в свою очередь парировали тем, что конфискация одних и тех же акций возможна, если заявлена на разных юридических основаниях.
Судья отказала в приостановке производства.
В качестве ответчиков по иску кроме братьев Магомедовых, у которых, согласно приговору Мещанского суда, конфисковано 32,5% акций, выступают компании Smattilicious Consulting LTd, Calamita Trading Limited, Noubelius Ltd, Enviartia Consulting Limited, Vovosa Co Limited, Rikima Holdings Limited, Mirihia Holdings Limited, ООО «Наутилиус» и ООО «Новаторинвест» и частные лица – Михаил Рабинович (17,45%), Андрей Северилов (23,8%) Сергей Базылев (9,5%).
2 декабря 2022 г. Мещанский суд приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно. Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в ней), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
Суд, в частности, установил, что не позднее 2010 г. братья Магомедовы, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных средств и имущества коммерческих организаций, создали на территории Москвы ОПС. А подконтрольная Магомедовым «Сумма», считает суд, стала основой ОПС. В качестве материальной базы сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица. По данным прокуратуры, с 2010 по 2016 г. участники ОПС под руководством братьев Магомедовых похитили денежные средства государства и коммерческих организаций на сумму более 15 млрд руб.
25 октября 2022 г. ДВМП обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании 80,1 млрд руб. и почти $13,8 млн убытков с Магомедова и офшорных компаний. В сообщении Fesco пояснялось, что в рамках финансового аудита компании выявлено несколько задолженностей, «сформированных в интересах [этой] группы компаний и владеющих ими бенефициаров». «Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ДВМП. Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд», – говорилось в релизе.
Группа Fesco владеет крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке – Владивостокским морским торговым портом. Также группе принадлежит оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и 22 транспортных судна для морской перевозки грузов. Выручка группы по МСФО в 2021 г. составила 113,7 млрд руб., EBITDA – 47,5 млрд руб., чистая прибыль – почти 37,9 млрд руб. Магомедов и его партнеры выкупили контрольный пакет акций Fesco у Сергея Генералова в конце 2012 г. Сумма сделки тогда не раскрывалась. Но известно, что основное финансирование предоставила сама Fesco по схеме leveraged buyout («финансируемый выкуп»).