Суд не стал приостанавливать производство по иску о конфискации акций Fesco

«Учитывая тот факт, что в рамках рассмотрения настоящего дела истец просит обратить в доход государства ряд акций ПАО ДВМП при параллельном рассмотрении двух дел об обращении одного и того же имущества, может возникнуть правовая неопределенность в контексте судьбы этого имущества», – заявила адвокат Магомеда Магомедова Юлия Бадыло. По словам защитницы, исполнение решения Хамовнического суда будет невозможно после вступления в законную силу приговора Мещанского суда. Представители прокуратуры в свою очередь парировали тем, что конфискация одних и тех же акций возможна, если заявлена на разных юридических основаниях.