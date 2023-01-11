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Основатель Telegram Дуров встретился с руководством ОАЭ

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Основатель Telegram Павел Дуров встретился с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Фотографии со встречи опубликовал двоюродный брат нынешнего правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

В апреле 2022 г. стало известно, что Дуров получил гражданство ОАЭ. Источник, близкий к Telegram, отметил, что бизнесмен получил гражданство ОАЭ еще в феврале 2021 г. При этом Дуров не подавал заявления о лишении его российского гражданства.

В настоящее время бизнесмен одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Собеседник, близкий к Дурову, пояснил, что для путешествий и деловых поездок миллиардер использует паспорта ОАЭ и Франции, а документ Сент-Китса и Невиса был «уместен» только в первые годы после эмиграции из России. Гражданство островного государства Сент-Китс и Невис Дуров получил в 2013 г., Франции — в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных