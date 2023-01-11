Основатель Telegram Дуров встретился с руководством ОАЭ
Основатель Telegram Павел Дуров встретился с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Фотографии со встречи опубликовал двоюродный брат нынешнего правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.
В апреле 2022 г. стало известно, что Дуров получил гражданство ОАЭ. Источник, близкий к Telegram, отметил, что бизнесмен получил гражданство ОАЭ еще в феврале 2021 г. При этом Дуров не подавал заявления о лишении его российского гражданства.
В настоящее время бизнесмен одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Собеседник, близкий к Дурову, пояснил, что для путешествий и деловых поездок миллиардер использует паспорта ОАЭ и Франции, а документ Сент-Китса и Невиса был «уместен» только в первые годы после эмиграции из России. Гражданство островного государства Сент-Китс и Невис Дуров получил в 2013 г., Франции — в 2021 г.