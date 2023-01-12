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СМИ: в сети Subway начали изучать возможность продажи бизнеса

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания Subway начала искать возможности для продажи бизнеса, консультанты для этих целей уже наняты. Об этом сообщили газета The Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как пишет WSJ, компанию могут оценить $10 млрд. При этом процесс находится на ранних стадиях, что говорит о том, что сделка, возможно, не состоится вовсе, подчеркнули в газете.

В компании от комментариев отказались, сославшись на то, что Subway является частной компанией. Ее акции никогда не распространялись на биржах. Сеть ресторанов развивается по системе франчайзи.

В 1965 г. Бак дал $1000 на открытие ресторана сыну своего друга, сооснователю будущей сети Фреду Де Люку, которому на тот момент было 17 лет. Сам 34-летний Бак тогда работал физиком-ядерщиком. В результате бизнес вырос до более чем 44 000 точек. По состоянию на 2021 г. Subway был крупнейшей сетью ресторанов в США, всего было представлено около 21 000 точек.

Первый ресторан в России был открыт в 1994 г., однако вскоре он закрылся и возобновил работу только в 2004 г. В том же году было открыто еще четыре заведения. Сейчас в России работают 599 ресторанов по системе франчайзи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных