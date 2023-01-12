СМИ: в сети Subway начали изучать возможность продажи бизнеса

В 1965 г. Бак дал $1000 на открытие ресторана сыну своего друга, сооснователю будущей сети Фреду Де Люку, которому на тот момент было 17 лет. Сам 34-летний Бак тогда работал физиком-ядерщиком. В результате бизнес вырос до более чем 44 000 точек. По состоянию на 2021 г. Subway был крупнейшей сетью ресторанов в США, всего было представлено около 21 000 точек.