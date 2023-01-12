Крупным компаниям могут разрешить не учитывать голоса «недружественных» акционеров

В самом РСПП пояснили, что под действие указа попадет около 14 системообразующих организаций, однако их названия союз в своем обращении в правительство не раскрывает. При этом иностранные совладельцы поддерживают данную инициативу, поскольку не могут участвовать в принятии корпоративных решений из-за рисков уголовной ответственности в своих странах. Эта мера позволит предприятиям, о которых идет речь в проекте, утвердить бюджеты и бизнес-планы, принять кадровые решения, изменить состав органов управления, продлить полномочия генеральных директоров и др.