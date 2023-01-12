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Крупным компаниям могут разрешить не учитывать голоса «недружественных» акционеров

Ведомости

Ряд российских системообразующих предприятий могут получить право принимать корпоративные решения до конца этого года без учета голоса совладельцев из «недружественных» юрисдикций, выяснил «Интерфакс».

По информации агентства, временный порядок может быть введен соответствующим указом президента, подготовленным Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Речь в инициативе идет о компаниях из сфер энергетики, машиностроения и торговли, которые также соответствуют еще трем условиям:

  • против российского владельца компании введены санкции

  • доля «недружественных» акционеров не превышает 50%

  • выручка группы лиц российской организации превышает 100 млрд руб.

«Согласно проекту, голоса "недружественных" совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут до конца 2023 г. учитываться при определении кворума и результатов голосования, если такое решение примут другие совладельцы компании», – отмечает агентство.

В самом РСПП пояснили, что под действие указа попадет около 14 системообразующих организаций, однако их названия союз в своем обращении в правительство не раскрывает. При этом иностранные совладельцы поддерживают данную инициативу, поскольку не могут участвовать в принятии корпоративных решений из-за рисков уголовной ответственности в своих странах. Эта мера позволит предприятиям, о которых идет речь в проекте, утвердить бюджеты и бизнес-планы, принять кадровые решения, изменить состав органов управления, продлить полномочия генеральных директоров и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных