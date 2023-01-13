Вознаграждение главы Apple Кука снизится на 40% по сравнению с прошлым годом

Как пишет Bloomberg, Institutional Shareholder Services ранее критиковала компанию из-за предыдущего компенсационного пакета Кука, но большинство акционеров все же проголосовали за его одобрение. ISS, ведущая консалтинговая фирма, пожаловалась, что акции Кука будут продолжать расти после выхода на пенсию и что половина вознаграждений не зависит от критериев эффективности, таких как цена акций компании.