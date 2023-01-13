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Вознаграждение главы Apple Кука снизится на 40% по сравнению с прошлым годом

Ведомости

Генеральный директор компании Apple Тим Кук в 2023 г. получит вознаграждение более чем на 40% меньше, чем в прошлом году, следует из данных в электронной базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Общая сумма вознаграждения Кука в 2023 г. составит $49 млн, что более чем на 40% меньше целевого общего вознаграждения в 2022 г., говорится в документе (цитата по Market Watch).

Отмечается, что при составлении документа учитывались отзывы акционеров, деятельность компании и «рекомендация господина Кука скорректировать его вознаграждение в свете полученных откликов». В прошлом Кук получил около $83 млн акциями, $12 млн премиальных и $3 млн в виде зарплаты.

Как пишет Bloomberg, Institutional Shareholder Services ранее критиковала компанию из-за предыдущего компенсационного пакета Кука, но большинство акционеров все же проголосовали за его одобрение. ISS, ведущая консалтинговая фирма, пожаловалась, что акции Кука будут продолжать расти после выхода на пенсию и что половина вознаграждений не зависит от критериев эффективности, таких как цена акций компании.

Собрание акционеров Apple запланировано на 10 марта в заочном формате. Акции Apple подешевели на 27% в прошлом году. В 2023 г. они выросли на 2,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных