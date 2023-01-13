Вознаграждение главы Apple Кука снизится на 40% по сравнению с прошлым годом
Генеральный директор компании Apple Тим Кук в 2023 г. получит вознаграждение более чем на 40% меньше, чем в прошлом году, следует из данных в электронной базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Общая сумма вознаграждения Кука в 2023 г. составит $49 млн, что более чем на 40% меньше целевого общего вознаграждения в 2022 г., говорится в документе (цитата по Market Watch).
Отмечается, что при составлении документа учитывались отзывы акционеров, деятельность компании и «рекомендация господина Кука скорректировать его вознаграждение в свете полученных откликов». В прошлом Кук получил около $83 млн акциями, $12 млн премиальных и $3 млн в виде зарплаты.
Как пишет Bloomberg, Institutional Shareholder Services ранее критиковала компанию из-за предыдущего компенсационного пакета Кука, но большинство акционеров все же проголосовали за его одобрение. ISS, ведущая консалтинговая фирма, пожаловалась, что акции Кука будут продолжать расти после выхода на пенсию и что половина вознаграждений не зависит от критериев эффективности, таких как цена акций компании.
Собрание акционеров Apple запланировано на 10 марта в заочном формате. Акции Apple подешевели на 27% в прошлом году. В 2023 г. они выросли на 2,7%.