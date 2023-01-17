«Коммерсантъ» узнал о сложностях для производства йогуртов из-за санкций

В то же время еще один источник «Коммерсанта» в отрасли отметил, что проблема острее стоит для отдельных категорий, а для многих продуктов удается найти альтернативные ингредиенты. Другой собеседник газеты рассказал, что вместо модифицированных кукурузных крахмалов в качестве загустителя может использоваться сухое молоко. Однако, по его словам, это приведет к росту стоимости производства йогуртов.