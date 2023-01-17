«Коммерсантъ» узнал о сложностях для производства йогуртов из-за санкций
Риск дефицита модифицированных кукурузных крахмалов, которые используются в качестве загустителей, грозит сокращением производства десертов и йогуртов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди производителей молочных продуктов.
По словам источника газеты, в основном вышеупомянутые ингредиенты импортировались из стран Запада, но в 2022 г. поставки остановились вследствие санкций в отношении России. Собеседник пояснил, что в России модифицированных кукурузных крахмалов выпускается недостаточно и найти замену в других странах трудно.
В то же время еще один источник «Коммерсанта» в отрасли отметил, что проблема острее стоит для отдельных категорий, а для многих продуктов удается найти альтернативные ингредиенты. Другой собеседник газеты рассказал, что вместо модифицированных кукурузных крахмалов в качестве загустителя может использоваться сухое молоко. Однако, по его словам, это приведет к росту стоимости производства йогуртов.
В 2021 г. в Россию импортировали порядка 71 000 тонн пищевых модифицированных крахмалов, а произвели примерно 9000 тонн, сообщил президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна («Союзкрахмал») Олег Радин. Как заявил он, сейчас эти ингредиенты в стране выпускают два завода общей мощностью около 50 000 тонн в год, однако из-за дефицита сырья полностью загрузить площадки сложно.
По сведениям «Коммерсанта», в Viola приступили к поиску других поставщиков еще в начале прошлой весны. В компании заявили, что перешли на местный кукурузный крахмал и одобрили несколько производителей из азиатских стран. В «Эфко» рассказали, что подразделение «Еда будущего» нашло альтернативу и выпускает густые растительные йогурты в штатном режиме.
Согласно данным Национального союза производителей молока и Milknews, в период с января по сентябрь 2022 г. выпуск йогуртов сократился на 16% . Собеседник «Коммерсанта» на молочном рынке пояснил, что для снятия рисков нехватки пищевых крахмалов необходимо упростить выдачу импортных разрешений на импорт семян. По его мнению, этот шаг позволить нарастить производство кукурузы нужных сортов.