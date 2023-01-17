Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса акционеров из недружественных стран
Президент России Владимир Путин разрешил крупным российским акционерным обществам в сфере энергетики, машиностроения, торговли не учитывать голоса акционеров из недружественных стран при принятии решений. Указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.
Данная мера носит временный характер. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, его действие продлится до 31 декабря 2023 г.
Согласно документу, российские компании, которые подпадают под условия указа, теперь могут принимать решения большинством голосов от общего числа голосов акционеров, которые не являются лицами из недружественных государств. Отмечается, что такое решение было принято в связи с санкциями и недружественными действиями США и «примкнувшим к ним иностранных государств».
Речь идет о компаниях в сфере энергетики, машиностроения, торговли. Согласно документу, против их владельцев или бенефициаров должны быть введены санкции, при этом доля иностранного участия в компании не должна превышать 50%. Еще одним критерием является объем выручки за прошедший год не менее 100 млрд руб.
На фоне начала спецоперации на России Украине ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других страны ввели против РФ масштабные санкции, которые затронули многие сектора экономики. В частности, ограничения коснулись энергетики, высокотехнологического сектора, авиации, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроения и др.