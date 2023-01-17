Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса акционеров из недружественных стран

Согласно документу, российские компании, которые подпадают под условия указа, теперь могут принимать решения большинством голосов от общего числа голосов акционеров, которые не являются лицами из недружественных государств. Отмечается, что такое решение было принято в связи с санкциями и недружественными действиями США и «примкнувшим к ним иностранных государств».