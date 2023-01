Безос может продать The Washington Post для покупки футбольного клуба

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос может продать принадлежащее ему издание The Washington Post для приобретения футбольного клуба «Вашингтон коммандерс» (Washington Commanders – американский футбол), которая входит в Национальную футбольную лигу США (НФЛ). Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.