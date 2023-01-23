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Безос может продать The Washington Post для покупки футбольного клуба

Ведомости

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос может продать принадлежащее ему издание The Washington Post для приобретения футбольного клуба «Вашингтон коммандерс» (Washington Commanders – американский футбол), которая входит в Национальную футбольную лигу США (НФЛ). Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.

При этом официальных сообщений о том, что газета выставлена на продажу, пока не поступало. Как пояснил один из источников издания, знакомый с ситуацией на рынке, на покупку WP уже претендует один инвестор. Другой источник, который занимается непосредственно покупкой и продажей газет, также слышал, что WP может быть выставлена на продажу. Представитель Безоса заявил, что газета пока что не продается.

NYP отмечает, что разговоры о возможной продаже газеты Безоса косвенно подтверждаются декабрьской статьей издания Axios, где говорилось о том, что американский миллиардер Майкл Блумберг заинтересован в приобретении компании Dow Jones, которой принадлежит деловое издание The Wall Street Journal, или газеты The Washington Post.

Однако заключению сделки по покупке футбольной команды Безосу могут помешать плохие отношения с ее владельцем Дэном Шнайдером. Последний оказался недоволен серией расследований, опубликованных в The Washington Post, где говорилось о токсичном руководстве «Вашингтон коммандерс», которое якобы одобряло сексуальные домогательства.

«Некоторые даже считают, что Шнайдер подозревает Безоса, который купил Washington Post в 2013 г. за $250 млн, в том, что в 2020 г. он поддержал критические публикации, чтобы заставить его продать команду», – пишет NYP.

Шнайдер уже нанял Bank of America для того, чтобы провести аукцион по продаже клуба. Также сообщалось, что он ожидает получить за клуб $7 млрд, в то время как наиболее значимая ставка в данный момент составляет $6,3 млрд.

Ранее по теме: Axios: миллиардер Блумберг хочет купить Dow Jones или The Washington Post

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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