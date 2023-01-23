Безос может продать The Washington Post для покупки футбольного клуба
Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос может продать принадлежащее ему издание The Washington Post для приобретения футбольного клуба «Вашингтон коммандерс» (Washington Commanders – американский футбол), которая входит в Национальную футбольную лигу США (НФЛ). Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.
При этом официальных сообщений о том, что газета выставлена на продажу, пока не поступало. Как пояснил один из источников издания, знакомый с ситуацией на рынке, на покупку WP уже претендует один инвестор. Другой источник, который занимается непосредственно покупкой и продажей газет, также слышал, что WP может быть выставлена на продажу. Представитель Безоса заявил, что газета пока что не продается.
NYP отмечает, что разговоры о возможной продаже газеты Безоса косвенно подтверждаются декабрьской статьей издания Axios, где говорилось о том, что американский миллиардер Майкл Блумберг заинтересован в приобретении компании Dow Jones, которой принадлежит деловое издание The Wall Street Journal, или газеты The Washington Post.
Однако заключению сделки по покупке футбольной команды Безосу могут помешать плохие отношения с ее владельцем Дэном Шнайдером. Последний оказался недоволен серией расследований, опубликованных в The Washington Post, где говорилось о токсичном руководстве «Вашингтон коммандерс», которое якобы одобряло сексуальные домогательства.
«Некоторые даже считают, что Шнайдер подозревает Безоса, который купил Washington Post в 2013 г. за $250 млн, в том, что в 2020 г. он поддержал критические публикации, чтобы заставить его продать команду», – пишет NYP.
Шнайдер уже нанял Bank of America для того, чтобы провести аукцион по продаже клуба. Также сообщалось, что он ожидает получить за клуб $7 млрд, в то время как наиболее значимая ставка в данный момент составляет $6,3 млрд.