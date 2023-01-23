Безос может продать The Washington Post для покупки футбольного клуба

При этом официальных сообщений о том, что газета выставлена на продажу, пока не поступало. Как пояснил один из источников издания, знакомый с ситуацией на рынке, на покупку WP уже претендует один инвестор. Другой источник, который занимается непосредственно покупкой и продажей газет, также слышал, что WP может быть выставлена на продажу. Представитель Безоса заявил, что газета пока что не продается.