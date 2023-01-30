«Коммерсантъ» узнал о планах «Ростелекома» приобрести «Мегафон»
«Ростелеком» заинтересован в покупке мобильного оператора «Мегафон», сейчас компания ведет переговоры с USM Group. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к правительству.
По словам собеседника газеты, вопрос о сделке поступил на согласование в конце 2022 г. Информацию об интересе «Ростелекома» к «Мегафону» подтвердили еще три участника рынка.
Собеседники, близкие к мобильному оператору, утверждают, что «Мегафоном» интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные. При этом источник, близкий к USM Group, отметил, что «Мегафон» показывает хорошие результаты, поэтому предложения о его покупке поступают регулярно. Он уточнил, что любое предложение будет рассмотрено, однако «все зависит от конкретных условий».
В ФАС подчеркнули, что ходатайство о приобретении «Мегафона» не поступало. В упомянутых компаниях от комментариев отказались, а в Минцифры на запрос газеты не ответили.
За последнее время «Мегафон» купил у USM Group ряд крупных активов, связанных с телекоммуникациями. Так, в конце 2022 г. «Мегафон» приобрел у ООО «ЮэСэМ Телеком» (входит в холдинг USM) oneFactor (занимается разработкой аналитических платформ на базе искусственного интеллекта), а также «Нэксайн» (разработчик ПО Nexign) и «Инплат» (компания по обработке платежей в интернете, в том числе во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и др.).
В беседе с «Коммерсантом» один из источников не исключил, что реструктуризация активов связана с планами продать «Мегафон».
«Мегафон» — один из крупнейших операторов в России. 50% акций принадлежит ООО «АФ Телеком холдинг», остальные 50% — ООО «ЮэСэМ Телеком». Обе структуры относятся к USM Group. Выручка по итогам 2021 г. составила 354,2 млрд руб.