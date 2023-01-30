«Коммерсантъ» узнал о планах «Ростелекома» приобрести «Мегафон»

За последнее время «Мегафон» купил у USM Group ряд крупных активов, связанных с телекоммуникациями. Так, в конце 2022 г. «Мегафон» приобрел у ООО «ЮэСэМ Телеком» (входит в холдинг USM) oneFactor (занимается разработкой аналитических платформ на базе искусственного интеллекта), а также «Нэксайн» (разработчик ПО Nexign) и «Инплат» (компания по обработке платежей в интернете, в том числе во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и др.).