«Сибур» вышел из капитала итальянской Manucor
«Сибур» перестал быть совладельцем итальянского производителя БОПП-пленки Manucor S.p.A., следует из материалов итальянской компании.
Manucor указывает, что 16 января была завершена «сложная операция», в результате которой компания «Биаксплен», входящая в «Сибур», вышла из состава ее акционеров.
Владельцем 5% Manucor стала компания L&M S.p.A., специально созданная главой Manucor Луиджи Скаглиотти и председателем совета директоров компании Маттео Россини. Другой акционер – Loren SPV S.r.l. – увеличил свою долю до 95%. «Операция была профинансирована Cherry Bank S.p.A.», – говорится в сообщении. Сумма сделки не уточняется.
«Сибур» приобрел 50% Manucor, который является одним из ведущих производителей БОПП-пленки в ЕС, в 2019 г.
Manucor поясняет, что сделка была осуществлена в связи с геополитической напряженностью, связанной с военными действиями на Украине. «Изменение структуры акционеров позволит Manucor более эффективно работать с поставщиками и клиентами», – говорится в сообщении компании.
Компания Manucor была создана в 1987 г. (до 2008 г. называлась Manulifilm S.p.A). Она владеет заводом в Италии мощностью 100 000 т в год.