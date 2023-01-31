Газета
Бизнес

«Сибур» вышел из капитала итальянской Manucor

Ведомости

«Сибур» перестал быть совладельцем итальянского производителя БОПП-пленки Manucor S.p.A., следует из материалов итальянской компании.

Manucor указывает, что 16 января была завершена «сложная операция», в результате которой компания «Биаксплен», входящая в «Сибур», вышла из состава ее акционеров.

Владельцем 5% Manucor стала компания L&M S.p.A., специально созданная главой Manucor Луиджи Скаглиотти и председателем совета директоров компании Маттео Россини. Другой акционер – Loren SPV S.r.l. – увеличил свою долю до 95%. «Операция была профинансирована Cherry Bank S.p.A.», – говорится в сообщении. Сумма сделки не уточняется.

«Сибур» приобрел 50% Manucor, который является одним из ведущих производителей БОПП-пленки в ЕС, в 2019 г.

Manucor поясняет, что сделка была осуществлена в связи с геополитической напряженностью, связанной с военными действиями на Украине. «Изменение структуры акционеров позволит Manucor более эффективно работать с поставщиками и клиентами», – говорится в сообщении компании.

Компания Manucor была создана в 1987 г. (до 2008 г. называлась Manulifilm S.p.A). Она владеет заводом в Италии мощностью 100 000 т в год.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных