Росавиация сообщила о снятии с западной регистрации 180 самолетов

Всего отечественные авиакомпании эксплуатировали 805 зарегистрированных за рубежом воздушных судов, большая часть из которых имела регистрацию на Бермудских островах – 768, еще 37 – в Ирландии. После введения санкций, в Росавиации пытались установить контакты с бермудскими и ирландскими коллегами, но они «приняли политические решения, идущие вразрез с международной практикой», рассказал Нерадько.