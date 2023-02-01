Росавиация сообщила о снятии с западной регистрации 180 самолетов
Он заявил, что процесс по снятию регистрации продолжится. Отечественные компании заинтересованы ускорить работу, однако диалог в некоторых случаях «достаточно сложный», добавил Нерадько.
Проблема с западной регистрацией самолетов, собранных за рубежом, появилась после введения европейско-американских санкций. Запрет включал в себя ограничения на полеты в Евросоюз и прекращение поставок авиазапчастей. В марте 2022 г. страны приостановили действия сертификатов на полеты самолетов Airbus и Boeing, находящихся у российских авиаперевозчиков.
Всего отечественные авиакомпании эксплуатировали 805 зарегистрированных за рубежом воздушных судов, большая часть из которых имела регистрацию на Бермудских островах – 768, еще 37 – в Ирландии. После введения санкций, в Росавиации пытались установить контакты с бермудскими и ирландскими коллегами, но они «приняли политические решения, идущие вразрез с международной практикой», рассказал Нерадько.
Президент России Владимир Путин 14 марта 2022 г. разрешил регистрировать в России права на иностранные самолеты в лизинге, благодаря чему авиакомпании стали переводить воздушные суда в российский реестр, что позволяло избежать ареста судна. По мнению главы Росавиации, российские специалисты способны поддерживать летную годность самолетов иностранного производства, так как понимают техническую литературу и способны говорить и читать на английском языке.