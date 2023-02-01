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Росавиация сообщила о снятии с западной регистрации 180 самолетов

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Более 180 иностранных самолетов, находящиеся в эксплуатации российских авиакомпаний, сняты с регистрации на Бермудах и в Ирландии, сообщил в интервью РБК руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Он заявил, что процесс по снятию регистрации продолжится. Отечественные компании заинтересованы ускорить работу, однако диалог в некоторых случаях «достаточно сложный», добавил Нерадько.

Проблема с западной регистрацией самолетов, собранных за рубежом, появилась после введения европейско-американских санкций. Запрет включал в себя ограничения на полеты в Евросоюз и прекращение поставок авиазапчастей. В марте 2022 г. страны приостановили действия сертификатов на полеты самолетов Airbus и Boeing, находящихся у российских авиаперевозчиков.

Всего отечественные авиакомпании эксплуатировали 805 зарегистрированных за рубежом воздушных судов, большая часть из которых имела регистрацию на Бермудских островах – 768, еще 37 – в Ирландии. После введения санкций, в Росавиации пытались установить контакты с бермудскими и ирландскими коллегами, но они «приняли политические решения, идущие вразрез с международной практикой», рассказал Нерадько.

Президент России Владимир Путин 14 марта 2022 г. разрешил регистрировать в России права на иностранные самолеты в лизинге, благодаря чему авиакомпании стали переводить воздушные суда в российский реестр, что позволяло избежать ареста судна. По мнению главы Росавиации, российские специалисты способны поддерживать летную годность самолетов иностранного производства, так как понимают техническую литературу и способны говорить и читать на английском языке.

Ранее по теме: Путин разрешил регистрировать в России права на иностранные самолеты в лизинге

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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