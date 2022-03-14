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Экономика

Путин разрешил регистрировать в России права на иностранные самолеты в лизинге

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, также разрешает выдавать таким организациям российские сертификаты летной годности.

Правительство внесло соответствующий проект на рассмотрение Госдумы 10 марта. Из пояснительной записки к инициативе следует, что меры «направлены на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов Российской Федераций в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия "антисанкционных мер"».

Решение о регистрации прав собственности на самолеты, используемые по договорам лизинга, будет принимать правительство. Мера вступает в силу со дня опубликования закона.

Ранее Европейский союз (ЕС) ввел санкции против России за военную операцию, начатую в Донбассе и на Украине 24 февраля. Меры предусматривают в том числе запрет на экспорт, продажу, поставку или передачу «всех воздушных судов, авиационных комплектующих и оборудования в Россию».

28 февраля один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap, самолетами которого пользуются «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и другие российские перевозчики, объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из страны. На этом фоне Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с 6 марта приостановить рейсы за границу, а с 8 марта — оттуда.

9 марта премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что правительство поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов, несмотря на санкции.

Ранее по теме: Новые санкции ЕС слабо повлияют на нефтяной сектор и авиацию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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