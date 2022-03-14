Путин разрешил регистрировать в России права на иностранные самолеты в лизинге
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, также разрешает выдавать таким организациям российские сертификаты летной годности.
Правительство внесло соответствующий проект на рассмотрение Госдумы 10 марта. Из пояснительной записки к инициативе следует, что меры «направлены на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов Российской Федераций в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия "антисанкционных мер"».
Решение о регистрации прав собственности на самолеты, используемые по договорам лизинга, будет принимать правительство. Мера вступает в силу со дня опубликования закона.
Ранее Европейский союз (ЕС) ввел санкции против России за военную операцию, начатую в Донбассе и на Украине 24 февраля. Меры предусматривают в том числе запрет на экспорт, продажу, поставку или передачу «всех воздушных судов, авиационных комплектующих и оборудования в Россию».
28 февраля один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap, самолетами которого пользуются «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и другие российские перевозчики, объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из страны. На этом фоне Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с 6 марта приостановить рейсы за границу, а с 8 марта — оттуда.
9 марта премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что правительство поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов, несмотря на санкции.