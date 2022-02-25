Новые санкции ЕС слабо повлияют на нефтяной сектор и авиацию

Новые санкции ЕС слабо повлияют на нефтяной сектор и авиациюРоссия уже начала реагировать введением контрсанкций
Второй пакет санкций Евросоюза против России, введенный из–за военной спецоперации на Украине, в том числе затронет рынок продукции авиапрома и энергосектор. Об этом заявила 25 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам обсуждения в Брюсселе.
Она пояснила, что речь идет о запрете на экспорт, продажу, поставку или передачу «всех воздушных судов (ВС), авиационных комплектующих и оборудования в Россию». В рамках санкций против российского энергетического сектора Евросоюз (ЕС) запретит экспорт европейских технологий для нефтепереработки. «Эти инструменты уникальны, так как они производятся только у нас, они не могут поставляться из других мест», – добавила она (цитата по ТАСС). В результате Россия, по ее мнению, не сможет модернизировать свои НПЗ, которые в 2019 г. принесли ей доходы в €24 млрд. Точные формулировки ограничений пока неизвестны, их еще должен одобрить Совет ЕС.
Сажают самолеты
Крупнейшими пассажирскими авиакомпаниями в России по итогам 2021 г. стали «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» (обе входят в группу «Аэрофлот»), а также S7 («Сибирь») и «Уральские авиалинии». Совокупно на эти пять компаний пришлось 65,6% всех авиаперевозок пассажиров в прошлом году, следует из данных Росавиации. По данным группы «Аэрофлот» на 30 сентября 2021 г., в парке компаний группы было 352 воздушных судна, из них лишь 67 российские – Sukhoi Superjet 100. У группы S7 в парке 97 самолетов, российских среди них нет вообще. Данных о планах компаний по обновлению парка нет. В прошлом году группа S7 сообщала, что ее дочерний лоукост–перевозчик летом 2022 г. начнет полеты с парком в восемь новых Airbus A320Neo, в 2023 г. их количество должно увеличиться вдвое. Парк «Уральских авиалиний» насчитывает 54 воздушных судна, следует из данных на сайте авиакомпании (отечественной техники нет).
Крупные российские авиакомпании не держат зарубежные суда в собственности, за исключением единичных случаев, отмечает эксперт НИУ ВШЭ Федор Борисов. Среди лизинговых компаний, с которыми работает группа «Аэрофлот», достаточно высока доля отечественных – это и ГТЛК, и другие российские операторы, говорит директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. При этом сделки с «Аэрофлотом» структурированы через зарубежные «дочки» ГТЛК. Другие же авиакомпании, по его словам, в основном пользуются услугами европейских и китайских лизингодателей.
Пока нет документа, который детально описывает действие механизма запрета, поэтому делать какие–либо выводы сложно, говорит Борисов. «Если ограничат только прямую покупку ВС, то ничего не произойдет, поскольку российские эксплуатанты в основном берут самолеты в лизинг», – сказал он «Ведомостям». Но ограничения также будут касаться и лизинговых компаний, передал «Коммерсантъ» со ссылкой на проект пояснений к пакету санкций.
В нем поясняется, что запрет продаж, поставок, передачи или экспорта, прямо или косвенно, включает все типы самолетов, вертолетов, а также их запчасти и компоненты (двигатели и др.). «Он также охватывает лизинг самолетов, поскольку это форма «поставки». Поэтому новые лизинговые контракты не могут быть заключены, а существующие должны быть расторгнуты», – указано в документе.
По словам источника «Ведомостей» в одной из российских авиакомпаний, уже сейчас понятно почти наверняка, что новых европейских самолетов авиаперевозчики из РФ в этом году не получат. Поставки Airbus в 2022 г. были запланированы в адрес «Аэрофлота», S7 и ее лоукостера Citrus, «Уральских авиалиний», Smartavia, «Азимут» и «Ираэро».
Борисов также обращает внимание на то, что может быть введен прямой запрет Airbus продавать лизинговой компании новые самолеты, предназначенные для России. «Вопрос в том, какие санкции будут применяться к лизинговым компаниям и поставщикам запчастей», – добавляет Борисов.
«Ведомости» направили запросы в авиакомпании.
Титановая зависимость
Россия уже начала реагировать на действия США и ЕС введением контрсанкций.
В частности, запрет на полеты «Аэрофлота» в Великобританию привел к «зеркальному» ответу: Росавиация закрыла британским самолетам небо над территорией РФ. Теоретически санкции могут быть расширены – например, распространиться на поставку критически важных для авиапрома изделий из титана. И хотя такое развитие событий маловероятно, считает аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева, оно может создать серьезные проблемы зарубежным партнерам России.
Российская корпорация «ВСМПО–Ависма», основными владельцами которой являются структуры Михаила Шелкова (65,27%) и госкорпорация «Ростех» (владеет блокпакетом) – крупнейший в мире производитель титана. Компания занимает до четверти мирового рынка. По экспертным оценкам, она обеспечивает до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% – Airbus, 100% – Embraer. В 2020 г. «ВСМПО–Ависма» экспортировала 66% объема выпущенной продукции или 16 701 т, следует из годового отчета компании (отчет за 2021 г. еще не опубликован). Основной объем зарубежных поставок, в общей сложности более 80%, пришелся на США и страны ЕС. В декабре 2020 г. министерство торговли США уже пыталось включить «ВСМПО–Ависма» в список «конечных военных пользователей» (military end–user list), которым запрещается передавать американские технологии, но уже в январе 2021 г. это решение было отменено.
Ввод ограничений на поставки продукции «ВСМПО–Ависма» приведет к росту цен на титан на мировом рынке и может вызвать глобальные перебои в его производстве, считает Лукичева. Она считает, что заменить продукцию российского предприятия будет нелегко, даже с учетом растущей конкуренции на рынке титана. «Компания производит сложную титановую продукцию – поковки, штамповки и прокат», – поясняет она. Эксперт подчеркивает, что помимо авиапрома в титане также нуждаются химическая промышленность, энергетика, медицина, нефтегазовая отрасль.
Сможет ли Россия модернизировать НПЗ?
В России реализуется масштабная программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В конце 2020 г. был принят закон, призванный стимулировать компании вкладывать в обновление НПЗ. Для этого бизнес подписывает инвестсоглашения с Минэнерго о строительстве или реконструкции установок глубокой переработки нефти, в рамках которых до 2031 г. может получать повышенный налоговый вычет в рамках возвратного акциза на нефть.
Весной прошлого года Минэнерго подписало инвестсоглашения с 14 нефтеперерабатывающими заводами, включая НПЗ «Роснефти» и «Газпром нефти», с суммарным объемом инвестиций 800 млрд руб. в период до 2026 г. («Ведомости» писали об этом 14 апреля 2021 г.). Программа предусматривает создание и модернизацию 30 установок, запуск которых позволит увеличить производство бензина экологического класса К5 (соответствует параметрам Евро–5) примерно на 3,6 млн т, выпуск дизтоплива класса К5 – на более чем 25 млн т в год. Согласно данным ЦДУ ТЭК, за прошлый год РФ увеличила объем нефтепереработки на 3,9% – до 280,7 млн т, производство бензина выросло на 6,1% – до 40,8 млн т.
В марте 2021 г. правительство России также разрешило модернизировать установки для глубокой переработки нефти на НПЗ с применением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (гарантируют неухудшение условий, в том числе фискальных, для конкретного проекта).
При этом опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что основной пик модернизации российских НПЗ, который пришелся на 2010–2019 гг., уже пройден.
«Поэтому если санкции будут касаться исключительно новых объектов, то они затронут ограниченное количество компаний», – считает гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров. Эксперт добавил, что аналоги европейского оборудования российские компании смогут приобрести, к примеру, в Китае. Но в перспективе из–за недостатка импортных комплектующих могут возникнуть сложности с капитальным ремонтом и обслуживанием оборудования, уже работающего на российских НПЗ, возражает руководитель международной практики КПМГ Антон Усов.
По его мнению, новые санкции ЕС могут затронуть в России практически весь сектор, особенно НПЗ с современными установками глубокой переработки нефти. С ним согласен гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «Проблемы, действительно, могут возникнуть на стадии ремонта оборудования, а также с доступом к иностранному программному обеспечению».
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторг и крупнейшие нефтяные компании.