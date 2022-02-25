Новые санкции ЕС слабо повлияют на нефтяной сектор и авиацию

Крупнейшими пассажирскими авиакомпаниями в России по итогам 2021 г. стали «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» (обе входят в группу «Аэрофлот»), а также S7 («Сибирь») и «Уральские авиалинии». Совокупно на эти пять компаний пришлось 65,6% всех авиаперевозок пассажиров в прошлом году, следует из данных Росавиации. По данным группы «Аэрофлот» на 30 сентября 2021 г., в парке компаний группы было 352 воздушных судна, из них лишь 67 российские – Sukhoi Superjet 100. У группы S7 в парке 97 самолетов, российских среди них нет вообще. Данных о планах компаний по обновлению парка нет. В прошлом году группа S7 сообщала, что ее дочерний лоукост–перевозчик летом 2022 г. начнет полеты с парком в восемь новых Airbus A320Neo, в 2023 г. их количество должно увеличиться вдвое. Парк «Уральских авиалиний» насчитывает 54 воздушных судна, следует из данных на сайте авиакомпании (отечественной техники нет).