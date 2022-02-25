Минэк назвал самый болезненный блок санкций на данный момент

Минэк назвал самый болезненный блок санкций на данный моментНаибольшее воздействие окажет ограничение интеграции в мировую экономику
Текущая ситуация на финансовых рынках из–за введения санкций «успокаивается» и на первый план выходят долгосрочные последствия вводимых ограничительных мер, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания правительства по ситуации в экономике. Министерство создало группу экспертов для анализа санкционных документов – пока весь пакет документации не опубликован, а в уже размещенных встречаются разночтения, уточнил министр.
Так или иначе, уже сейчас можно сгруппировать санкции в три блока: ограничение доступа России на мировые финансовые рынки, рестрикция на импорт технологий и сдерживание интеграции страны в мировую экономику, сообщил Решетников.
В первую группу входят санкции против госдолга и крупнейших компаний и банков. Эти ограничения не должны стать препятствием для функционирования банковской системы, отметил министр. В России есть собственные ресурсы: накопленные средства предприятий – почти 40 трлн руб., которые выросли по итогам прошлого года из–за увеличения прибыли компаний, а также сбережения населения.
«Это хорошая основа для продолжения финансирования не только текущей деятельности предприятий, но и инвестиционных проектов, которые сейчас реализуются», – отметил Решетников. Особую важность принимает взвешенная денежно–кредитная политика ЦБ, в том числе стабильность ставок, а также бюджетная политика в части ритмичности расходов, запуск финансирования проектов из средств ФНБ, региональные бюджетные кредиты, подчеркнул министр.
Вторая группа – ограничение на импорт в Россию технологий. США планируют существенно ограничить доступ к техническим решениям, необходимым не только оборонной промышленности, но и стратегическим отраслям, напомнил Решетников. При этом пока деталей нет, министерство будет их анализировать. «Уже понятно, что это окажет определенное давление на эффективность инвестиций, поскольку технологические ограничения на нас повлияют», – признал он. Но в то же время с рядом ограничений на поставки чипов, инженерно–программного обеспечения и оборудования для электронной промышленности Россия сталкивалась и раньше, добавил Решетников, напомнив, что уже действует импортозамещение.
Третья группа – ограничение интеграции России в мировую экономику – «это самый яркий момент», подчеркнул министр. Присутствие на рынках США, ЕС, Канады, Японии, Австралии будет существенно осложнено по ряду товаров, доля этих стран в российском экспорте была больше 50%, добавил он. При этом энергетический сектор под санкциями исключен, поэтому доля ограничения экспорта будет меньше. «Самый заметный удар нанесен по российской системе поддержки экспорта – несырьевого неэнергетического. В первую очередь, это связано с санкциями в отношении ВЭБа и группы РЭЦ», – отметил Решетников.
В кратчайшие сроки необходимо адаптировать систему, чтобы сохранить для экспортеров инструменты поддержки – программы кредитования, страхования и субсидии, указал он. Кроме того, особую значимость приобретает работа над диверсификацией поставок на рынки Азии, стран Африки, Ближнего Востока, ЕАЭС. Решетников добавил, что в январе промышленность продолжила рост. В январе промпроизводство выросло на 8,6% год к году по сравнению с 6,1% в декабре.
Ранее представитель Минэкономразвития сообщил журналистам, что министерство совместно с заинтересованными ведомствами готовит дополнительные меры, которые помогут снизить влияние санкций.
24 февраля вечером жесткие санкции против России анонсировали США, Канада и Великобритания. Согласно опубликованному минфином США сообщению, под блокирующие санкции попали ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанк и один частный банк – Совкомбанк. Это означает заморозку их активов в США и запрет на работу с ними для всех американских компаний. ВТБ попал под аналогичные санкции со стороны Великобритании.
Банк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, сообщил представитель регулятора.
Ранее США ввели меры против госдолга, институтов развития, в частности ВЭБ.РФ, который их объединяет, ряда российских коммерческих банков, газопровода «Северный поток – 2» и некоторых персоналий.