Минэк назвал самый болезненный блок санкций на данный момент

Вторая группа – ограничение на импорт в Россию технологий. США планируют существенно ограничить доступ к техническим решениям, необходимым не только оборонной промышленности, но и стратегическим отраслям, напомнил Решетников. При этом пока деталей нет, министерство будет их анализировать. «Уже понятно, что это окажет определенное давление на эффективность инвестиций, поскольку технологические ограничения на нас повлияют», – признал он. Но в то же время с рядом ограничений на поставки чипов, инженерно–программного обеспечения и оборудования для электронной промышленности Россия сталкивалась и раньше, добавил Решетников, напомнив, что уже действует импортозамещение.