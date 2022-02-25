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Экономика

Минэк готовит меры для снижения влияния санкций

На фоне ограничений со стороны Запада Россия будет наращивать сотрудничество с Азией
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития совместно с заинтересованными ведомствами рассматривает дополнительные меры, которые помогут снизить влияние санкций, сообщил журналистам представитель министерства.

«Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись начиная с 2014 г., сейчас усилится. Риторика некоторых иностранных коллег была такова, что мы уже давно стали готовиться к потенциальным новым санкциям», – говорится в пресс-релизе.

Ограничительные меры исходят от тех стран, которые уже их вводили, отмечает представитель: «Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии». Кроме того, потенциалом обладает Евразийский экономический союз, по этой линии министерство тоже продолжит развивать интеграцию.

«В условиях санкций мы живем давно, адаптировались к ним и нашли эффективные ответные решения, которые одновременно помогли нам укрепить свою экономику», – отмечают в Минэке. Экономическое развитие страны, ответы на вызовы, в том числе ограничительные меры, – это часть системной работы правительства, напомнил представитель.

ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банков

Ранее под блокирующие ограничения США попали ВТБ, Совкомбанк, «ФК Открытие» и Новикомбанк

Сегодня российская экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 г., отмечают в Минэке, – это признают различные международные финансовые институты. Дополнительную стабильность экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы, говорит представитель министерства.

24 февраля вечером жесткие санкции против России анонсировали США, Канада и Великобритания. Согласно опубликованному минфином США сообщению, под блокирующие санкции попали ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанк и один частный банк – Совкомбанк. Это означает заморозку их активов в США и запрет на работу с ними для всех американских компаний. ВТБ попал под аналогичные санкции со стороны Великобритании.

Банк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, сообщил позже представитель регулятора.

Ранее США ввели меры против госдолга, институтов развития, в частности ВЭБ.РФ, который их объединяет, ряда российских коммерческих банков, газопровода «Северный поток – 2» и некоторых персоналий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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