Минэк готовит меры для снижения влияния санкций

Минэк готовит меры для снижения влияния санкцийНа фоне ограничений со стороны Запада Россия будет наращивать сотрудничество с Азией
Минэкономразвития совместно с заинтересованными ведомствами рассматривает дополнительные меры, которые помогут снизить влияние санкций, сообщил журналистам представитель министерства.
«Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись начиная с 2014 г., сейчас усилится. Риторика некоторых иностранных коллег была такова, что мы уже давно стали готовиться к потенциальным новым санкциям», – говорится в пресс-релизе.
Ограничительные меры исходят от тех стран, которые уже их вводили, отмечает представитель: «Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии». Кроме того, потенциалом обладает Евразийский экономический союз, по этой линии министерство тоже продолжит развивать интеграцию.
«В условиях санкций мы живем давно, адаптировались к ним и нашли эффективные ответные решения, которые одновременно помогли нам укрепить свою экономику», – отмечают в Минэке. Экономическое развитие страны, ответы на вызовы, в том числе ограничительные меры, – это часть системной работы правительства, напомнил представитель.
Сегодня российская экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 г., отмечают в Минэке, – это признают различные международные финансовые институты. Дополнительную стабильность экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы, говорит представитель министерства.
24 февраля вечером жесткие санкции против России анонсировали США, Канада и Великобритания. Согласно опубликованному минфином США сообщению, под блокирующие санкции попали ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанк и один частный банк – Совкомбанк. Это означает заморозку их активов в США и запрет на работу с ними для всех американских компаний. ВТБ попал под аналогичные санкции со стороны Великобритании.
Банк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, сообщил позже представитель регулятора.
Ранее США ввели меры против госдолга, институтов развития, в частности ВЭБ.РФ, который их объединяет, ряда российских коммерческих банков, газопровода «Северный поток – 2» и некоторых персоналий.