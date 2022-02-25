Минэк готовит меры для снижения влияния санкций

24 февраля вечером жесткие санкции против России анонсировали США, Канада и Великобритания. Согласно опубликованному минфином США сообщению, под блокирующие санкции попали ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанк и один частный банк – Совкомбанк. Это означает заморозку их активов в США и запрет на работу с ними для всех американских компаний. ВТБ попал под аналогичные санкции со стороны Великобритании.