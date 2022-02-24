Канада введет дополнительный пакет санкций против России
Правительство Канады введет дополнительные санкции против России, которые затронут 58 физических и юридических лиц, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«Мы вводим новые суровые санкции, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей», — подчеркнул Трюдо в своем обращении (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, под санкции попадут в том числе ЧВК «Вагнер» и крупные российские банки, какие именно он не уточнил, а также члены Совета Безопасности РФ, включая министра обороны Сергея Шойгу, министра финансов Антона Силуанова и министра юстиции Константина Чуйченко.
Помимо этого Канада аннулирует все экспортные разрешения, выданные ранее российским компаниям. «Мы прекращаем [выдачу] всех экспортных разрешений для России и отменяем уже выданные, эти санкции имеют широкий охват», — заключил Трюдо.
Ранее Канада ввела санкции против России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «Мы запрещаем канадцам любую финансовую деятельность с так называемым ДНР и ЛНР, вводим санкции против членов российского парламента», — заявлял премьер-министр. Он подчеркнул, что санкции будут действовать до тех пор, пока «территориальная целостность страны не будет восстановлена».
Санкции против России из-за военной операции в Донбассе ввел и Евросоюз. Они коснулись 351 депутата Госдумы, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет ДНР и ЛНР. Ограничительные меры также распространят на 27 организаций и высокопоставленных лиц, которые, как считают в ЕС, «сыграли роль в подрыве или создании угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Речь идет о членах правительства России, банках, бизнесменах, силовиках и «лицах, ответственных за ведение дезинформационной войны против Украины». Санкции подразумевают заморозку активов в ЕС, запрет на предоставление денежных средств, на въезд на территорию союза и транзит через него.
Европейский совет также ввел запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. Им будет ограничен доступ к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС. Также принятый пакет мер включает в себя ограничение экономических отношений с ДНР и ЛНР, в частности импорта и экспорта. Республикам нельзя предоставлять инвестиции и туристические услуги.
Помимо этого санкции против России ввели Великобритания и Швейцария. Британские санкции подразумевают заморозку активов банка ВТБ, а также запрет на посадку самолетов «Аэрофлота» на территории страны. Ограничения коснулись также ряда физических лиц. Швейцария, в свою очередь, ввела санкции против трех российских банков и ограничения на поездки для 361 депутата нижней палаты российского парламента.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.