МИД России заявил о жестких ответных мерах на санкции Евросоюза
Россия примет жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза из-за признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик, следует из заявления МИД России.
«Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры», — говорится в заявлении.
Ранее в ЕС сообщили о введении санкций против 351 депутата Госдумы, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет ДНР и ЛНР. Ограничительные меры также распространят на 27 организаций и высокопоставленных лиц, которые, как считают в ЕС, «сыграли роль в подрыве или создании угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Речь идет о членах правительства России, банках, бизнесменах, силовиках и «лицах, ответственных за ведение дезинформационной войны против Украины». Санкции подразумевают «заморозку» активов в ЕС, запрет на предоставление денежных средств, на въезд на территорию союза и транзит через него.
Европейский совет также вводит запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. Им будет ограничен доступ к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС.
Также принятый пакет мер включает в себя ограничение экономических отношений с ДНР и ЛНР, в частности, импорта и экспорта. Республикам нельзя предоставлять инвестиции и туристические услуги.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как понимать термин «денацификация», сказал: «В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от профашистских людей и идеологии». Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией на фоне военной операции.