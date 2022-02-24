Нефть, газ и другие сырьевые товары дорожают

Цены на энергоносители разогревают как уже введенные (против «Северного потока – 2»), так и готовящиеся новые санкции против России, а также резкие заявления европейских политиков. В частности, министр экономики ФРГ, виц–канцлер Роберт Хабек заявил, что Германии нужно отказаться от российского газа и угля. «Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объеме, потому что мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).