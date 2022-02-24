Нефть, газ и другие сырьевые товары дорожают

Нефть, газ и другие сырьевые товары дорожаютБаррель может вернуться к уровню 2008 года, а золото – установить рекорд
Мировые цены на сырьевые товары, включая нефть и газ, ускорили рост 24 февраля на фоне начала специальной военной операции России в Донбассе и на Украине.
Стоимость эталонной североморской нефти Brent выросла к торговой сессии предыдущего дня на 8,3% до $104,8 за баррель – впервые с середины августа 2014 г., свидетельствуют данные биржи ICE. Американская WTI подорожала на 7,8% до $99,4 за баррель.
Мартовский фьючерс на газ на нидерландском хабе TTF на 17:00 мск вырос на 40% до $1437 за 1000 куб. м, а в течение дня его стоимость «пробивала» уровень в $1500 за 1000 куб. м. Но все еще остается ниже пиковых значений декабря 2021 г. в $2200. Цена фьючерсного контракта на уголь при поставках на хаб в Роттердаме достигла 24 февраля $191 за 1 т – максимума с конца января 2022 г.
Цены на энергоносители разогревают как уже введенные (против «Северного потока – 2»), так и готовящиеся новые санкции против России, а также резкие заявления европейских политиков. В частности, министр экономики ФРГ, виц–канцлер Роберт Хабек заявил, что Германии нужно отказаться от российского газа и угля. «Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объеме, потому что мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Также дорожают алюминий и никель. Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) 24 февраля достигла нового исторического максимума – $3444 за 1 т. 23 февраля фьючерсы на металл торговались на уровне $3323 за 1 т, то есть рост за день составил порядка 4%.
Цены на никель на LME достигли максимума с апреля 2011 г. Трехмесячный фьючерс 24 февраля торгуется по $25 630 (+3% к предыдущему дню торгов).
Пошли вверх и цены на драгоценные металлы. Фьючерс на золото вырос на 3% до $1968 за тройскую унцию (максимум с августа 2020 г.), фьючерс на серебро – на 3,4% до $25,4 за унцию (максимум с ноября 2021 г.), свидетельствуют данные товарной биржи Comex. Палладий растет в цене на 9% до $2666 за унцию, платина – на 2% до $1114 за унцию, что является максимумом с августа и июля 2021 г. соответственно.
Мир на пороге нового энергокризиса
Обострение геополитической обстановки на фоне низких запасов на многих товарных рынках может привести к продолжению энергетического и сырьевого кризиса, говорит аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Потенциальные сбои в поставках могут затронуть рынки нефти, газа и металлов, включая драгметаллы, предупреждает она.
По оценке Лукичевой, «на пике нервозности» можно ожидать роста цены на нефть до $125 за баррель с дальнейшей стабилизацией в районе $90–110 за баррель. Аналитик «Финама» Александр Потавин приводит похожую оценку: по его мнению, котировки Brent могут достигнуть $120 за баррель. Он напоминает, что на Россию приходится порядка 25–40% от поставок всех видов энергоносителей в Европу. Если ЕС решит наложить санкции на российский сырьевой экспорт, поиск других поставщиков займет продолжительное время, поэтому в ближайшие 6–9 месяцев цены на нефть могут закрепиться выше $100 за баррель.
По словам аналитика «Велес капитала» Елены Кожуховой, цены на нефть могут продолжить рост к уровню $112,5 за баррель марки Brent и около $107 за баррель марки WTI. При усугублении ситуации (продолжении военных действий на Украине, введении санкций против энергетического сектора РФ и ограничений экспорта) цены могут достичь пиков 2011 и 2008 гг., то есть $120–140 за баррель, предупреждает она.
Динамика цен на газ, по словам Лукичевой, будет зависеть от спроса в период межсезонья, сейчас на фоне потепления спрос падает. Но существенного падения стоимости газа в Европе и Азии эксперт не ждет «минимум до 2023 г.». В случае дальнейшей эскалации спотовые цены могут достигать $2000 за 1000 куб. м, считает она. Она также обращает внимание на то, что пока поставки российского газа в Европу стабильны, а объемы прокачки через украинскую газотранспортную систему даже немного выросли.
«Газпром» занимает слишком большую долю на европейском рынке (около 40%), чтобы можно было заместить его поставки альтернативными даже на горизонте нескольких лет, добавляет аналитик «Финама» Сергей Кауфман. Он считает, что до максимумов декабря 2021 г. выше $2000 цены на газ не дойдут. «Но надежды на нормализацию стоимости голубого топлива стало существенно меньше, так как для этого необходимо восстановление запасов путем увеличения поставок из РФ», – добавляет он.
Нестабильность ситуации вокруг Украины будет разгонять цены металлов, а также энергетического угля, считают аналитики. Российские горнодобывающие компании глубоко интегрированы в мировой рынок и занимают на нем весомую долю, отмечает аналитик «Финама» Алексей Калачев. UC Rusal обеспечивает производство более 6% первичного алюминия в мире, «Норникель» занимает долю более 12% на рынке никеля и до 40% – на рынке палладия, отмечает он. Россия – третья по объему экспорта каменного угля с долей около 16% в мировом экспорте, в том числе обеспечивает своими поставками от 30 до 40% потребления угля в ЕС, добавляет он.
Инвесторы «спрячутся» в золоте
При этом на мировом рынке в среднесрочной перспективе будет наблюдаться существенный дефицит никеля и меди, добавляет начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Поэтому цена на никель может выйти на уровень $26 000–27 000 за 1 т, а цена меди – превысить $12 000 за тонну, считает он.
По оценке Лукичевой, алюминий продолжит дорожать до $3400–3700 за 1 т, никель – до $28 000 за 1 т, медь – до $10 500 за 1 т, цинк – до $4000–4400 за тонну. Но далеко не факт, что Запад пойдет на серьезные ограничения в отношении российской горнодобывающей отрасли, считает Калачев. «Когда это станет понятно, цены эти на товары могут отыграть вниз. И это может произойти довольно быстро», – говорит аналитик.
Напряженная геополитическая ситуация, высокая долларовая инфляция и ожидание резкого повышения ставок со стороны ФРС поддержат дальнейшее ралли драгоценных металлов, отмечает Красноженов. Драгметаллы традиционно растут в цене при увеличении уровня рисков в мире, так как воспринимаются как защитный актив, напоминает Потавин. Котировки золота в ближайшее время могут достичь $2070 за унцию – ранее здесь были ценовые максимумы 2021 г., стоимость серебра может подняться до $29–30 за унцию, прогнозирует он.
По мнению Красноженова, до конца I квартала 2022 г. реалистичный уровень цен на золото составит $2000–2100 за унцию. Он добавляет, что Россия контролирует более 40% мирового рынка палладия и уже сейчас наблюдается рост цен на этот металл выше $2600 за унцию. По оценке Лукичевой, уровень цен на золото может достичь $2000 за унцию, серебра – $28-30, платины – $1200-1350, палладия – $3000 за унцию.
Лукичева добавляет, что возможен также рост цен на рынках зерновых и масличных культур. Пшеница может подорожать до $10,5 за бушель и выше, кукуруза – более чем $8 за бушель. Красноженов в свою очередь отмечает, что на рынке также наблюдается рост цен на удобрения.