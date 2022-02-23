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Мировые цены на алюминий и никель бьют рекорды

Это оказывает поддержку котировкам акций UC Rusal и «Норникеля»
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) обновила максимум с июля 2008 г. и близка к историческому максимуму ($3375 за 1 т), свидетельствуют данные торгов и платформы Refinitiv. 22 февраля фьючерсы на металл торговались на уровне $3366 за 1 т.

Стоимость алюминия растет с апреля 2020 г. Резкий скачок цены произошел в сентябре 2021 г. после переворота в Гвинее, на которую приходится 20% мировой добычи бокситов. На подорожание металла влияло и общее повышение цен на энергоносители (его производство крайне энергоемко). 15 октября впервые с июля 2008 г. стоимость 1 т алюминия преодолела отметку в $3200, затем начала падать, но в конце декабря рост возобновился. В начале февраля 2022 г. цена 1 т вновь превысила $3200, а с начала года выросла уже на 18%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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