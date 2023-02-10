«Коммерсантъ»: половину грантов на локализацию автокомпонентов направят в новые регионы
Минпромторг изъял 3 млрд руб. из программы грантов для локализации автокомпонентов на нужды промышленности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Оставшихся средств хватит на финансирование не более двух проектов, уточняет газета.
Три собеседника «Коммерсанта» рассказали, что программа Фонда развития промышленности (ФРП) «Автокомпоненты» была сокращена примерно до 3 млрд руб. В 2023 г. на ее финансирование, согласно проекту бюджета, было выделено 6,9 млрд руб., отмечает издание. Теперь этот бюджет был скорректирован Минпромторгом. В «Коммерсанте» добавили, что в ведомстве на этот счет не дали комментариев.
Эта программа предоставляет займы под 1% годовых на создание серийных производств узлов и агрегатов для колесных транспортных средств и спецтехники и увеличения масштабов выпуска автокомпонентов. «Коммерсант», ссылаясь на параметры программы, отмечает, что размер займов составляет от 100 млн до 5 млрд руб. В прошлом году, как отмечает газета со ссылкой на Минпромторг, по программе «Автокомпоненты» было выдано 14 займов на сумму 45,2 млрд руб. В списке заемщиков оказались, «Камаз», «АвтоВАЗ» и др.
Заместитель министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных 9 февраля сообщил, что промышленные предприятия в ЛНР получат 1 млрд руб. на развитие. Он подчеркнул, что создание региональной программы развития промышленности для таких субъектов является первостепенной задачей, которая стоит перед Минпромторгом в текущем году.
Источники «Коммерсанта» отмечают, что отрасль испытывает острую потребность в государственной поддержке, средства на которую и так собраны с автоконцернов за счет утильсбора.
В ФРП газете пояснили, что и без дополнительной докапитализации у фонда «имеется 75 млрд руб. на все программы финансирования, часть из которых может быть направлена в том числе на проекты по выпуску автокомпонентов».