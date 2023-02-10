«Коммерсантъ»: половину грантов на локализацию автокомпонентов направят в новые регионы

Эта программа предоставляет займы под 1% годовых на создание серийных производств узлов и агрегатов для колесных транспортных средств и спецтехники и увеличения масштабов выпуска автокомпонентов. «Коммерсант», ссылаясь на параметры программы, отмечает, что размер займов составляет от 100 млн до 5 млрд руб. В прошлом году, как отмечает газета со ссылкой на Минпромторг, по программе «Автокомпоненты» было выдано 14 займов на сумму 45,2 млрд руб. В списке заемщиков оказались, «Камаз», «АвтоВАЗ» и др.