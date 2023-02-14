Ирландия закроет визовую программу для иностранных инвесторов
Ирландия с 15 февраля закроет визовую программу для иностранных инвесторов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра юстиции страны Саймона Харриса. Власти республики приняли такое решение после исследования Еврокомиссии, согласно которому чаще всего инвестиционной программой пользовались граждане Китая.
«Золотая виза» была запущена в сложный для Ирландии период, рассказал Харрис. По его словам, она смогла привлечь в страну более €1,25 млрд инвестиций. Но сейчас власти страны вынуждены задуматься, нужна ли такая программа для ее «использования в экономических, культурных и социальных целях», отметил министр.
Визовая программа действовала в стране с 2012 г. Она позволяет получить вид на жительство в Ирландии, если иностранный гражданин инвестирует в страну от €1 млн или пожертвует от €500 000. Согласно последним данным ирландских СМИ, последние годы этим часто пользовались инвесторы из КНР. При этом решение о закрытии программы никак не отразится на тех, кто уже инвестировал в страну.
Сейчас вид на жительство по схожим инвестиционным программам можно получить в Португалии, Испании, Италии, Люксембурге, Латвии, Австралии и др. Также ряд стран дают возможность проживания после покупки недвижимости, в частности Турция, Сербия, ОАЭ, Черногория, Грузия и др.