Ирландия закроет визовую программу для иностранных инвесторов

Визовая программа действовала в стране с 2012 г. Она позволяет получить вид на жительство в Ирландии, если иностранный гражданин инвестирует в страну от €1 млн или пожертвует от €500 000. Согласно последним данным ирландских СМИ, последние годы этим часто пользовались инвесторы из КНР. При этом решение о закрытии программы никак не отразится на тех, кто уже инвестировал в страну.