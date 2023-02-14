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Ирландия закроет визовую программу для иностранных инвесторов

Ведомости

Ирландия с 15 февраля закроет визовую программу для иностранных инвесторов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра юстиции страны Саймона Харриса. Власти республики приняли такое решение после исследования Еврокомиссии, согласно которому чаще всего инвестиционной программой пользовались граждане Китая.

«Золотая виза» была запущена в сложный для Ирландии период, рассказал Харрис. По его словам, она смогла привлечь в страну более €1,25 млрд инвестиций. Но сейчас власти страны вынуждены задуматься, нужна ли такая программа для ее «использования в экономических, культурных и социальных целях», отметил министр.

Визовая программа действовала в стране с 2012 г. Она позволяет получить вид на жительство в Ирландии, если иностранный гражданин инвестирует в страну от €1 млн или пожертвует от €500 000. Согласно последним данным ирландских СМИ, последние годы этим часто пользовались инвесторы из КНР. При этом решение о закрытии программы никак не отразится на тех, кто уже инвестировал в страну.

Сейчас вид на жительство по схожим инвестиционным программам можно получить в Португалии, Испании, Италии, Люксембурге, Латвии, Австралии и др. Также ряд стран дают возможность проживания после покупки недвижимости, в частности Турция, Сербия, ОАЭ, Черногория, Грузия и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных