«Калашников» сообщил о начале серийного производства винтовки Чукавина
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) начала производиться серийно. Об этом заявил президент концерна Калашников Алан Лушников, пишет ТАСС.
«Винтовка Чукавина успешно выдержала государственные испытания. Ведется изготовление СВЧ в интересах заказчика», – сказал Лушников на выставке IDEX 2023.
3 ноября 2022 г. Минобороны России подписало контракты с концерном на поставку новых снайперских винтовок. Тогда Лушников сообщил, что между «Калашниковым» и министерством подписан договор «на этот год, на следующий год и далее».
СВЧ – полуавтоматическая снайперская винтовка, которая придет на смену винтовке Драгунова (СВД), которая была принята на вооружение в 1963 г. По данным производителя, новая СВЧ имеет дальность до 1 км, что на 200 м больше СВД. Помимо этого, винтовка имеет резервные механические прицельные приспособления, есть возможность регулировки усилия спуска, а также свободно вывешенным цевьем для улучшения стабильности и кучности стрельбы.