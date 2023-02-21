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«Калашников» сообщил о начале серийного производства винтовки Чукавина

Ведомости

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) начала производиться серийно. Об этом заявил президент концерна Калашников Алан Лушников, пишет ТАСС.

«Винтовка Чукавина успешно выдержала государственные испытания. Ведется изготовление СВЧ в интересах заказчика», – сказал Лушников на выставке IDEX 2023.

3 ноября 2022 г. Минобороны России подписало контракты с концерном на поставку новых снайперских винтовок. Тогда Лушников сообщил, что между «Калашниковым» и министерством подписан договор «на этот год, на следующий год и далее».

СВЧ – полуавтоматическая снайперская винтовка, которая придет на смену винтовке Драгунова (СВД), которая была принята на вооружение в 1963 г. По данным производителя, новая СВЧ имеет дальность до 1 км, что на 200 м больше СВД. Помимо этого, винтовка имеет резервные механические прицельные приспособления, есть возможность регулировки усилия спуска, а также свободно вывешенным цевьем для улучшения стабильности и кучности стрельбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных