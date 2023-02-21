«Калашников» сообщил о начале серийного производства винтовки Чукавина

СВЧ – полуавтоматическая снайперская винтовка, которая придет на смену винтовке Драгунова (СВД), которая была принята на вооружение в 1963 г. По данным производителя, новая СВЧ имеет дальность до 1 км, что на 200 м больше СВД. Помимо этого, винтовка имеет резервные механические прицельные приспособления, есть возможность регулировки усилия спуска, а также свободно вывешенным цевьем для улучшения стабильности и кучности стрельбы.