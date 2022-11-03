Минобороны подписало контракты на поставку новых винтовок Чукавина
Минобороны России подписало контракты с концерном «Калашников» на поставку новых снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), об этом сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников.
«Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). При этом Лушников не уточнил, сколько именно винтовок будет поставлено в российские войска.
Ранее глава «Калашникова» сообщал, что винтовки Чукавина уже используются, нареканий к ним нет. Уточняется, что с дальностью стрельбы до 1 км они должны будут постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова (СВД) с дальностью до 800 м, которые применялись в советской армии с 1963 г.
В конце сентября пресс-служба концерна сообщила об увеличении объемов выпуска стрелкового оружия на 40%. В докладе отмечено, что увеличение объемов производства было достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия. Текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за последние 20 лет.
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