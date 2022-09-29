«Калашников» сообщил об увеличении объемов выпуска стрелкового оружия на 40%
Группа компаний «Калашников» в текущем году увеличила объемы выпуска стрелкового оружия на 40%, следует из сообщения пресс-службы концерна.
В пресс-службе отметили, что увеличение объемов производства было достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия. Текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за последние 20 лет.
«Обеспечение обороноспособности страны, особенно в текущих условиях, – это задача, на выполнение которой нацелены все без исключения подразделения предприятия. Кроме того, мы стремимся выполнить качественно и в срок обязательства перед нашими внешними заказчиками, а также в этом году наблюдаем увеличение спроса на рынке гражданского стрелкового оружия по сравнению с прошлым годом», — отметил президент концерна Алан Лушников.
Ранее стало известно, что Минобороны может взять на вооружение пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Как отмечал Лушников, ПЛК уже принят на вооружение в МВД РФ. Также модульный пистолет Лебедева (МПЛ) взяли на вооружение в Росгвардии. По словам президента концерна, поставки оружия в ведомства начнутся после подписания контрактов.
О наращивании производства военной техники после объявления о частичной мобилизации также сообщили в «Ростехе». В компании отметили, что на долю холдингов и предприятий, входящих в госкорпорацию, приходится до 40% всего гособоронзаказа страны.
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