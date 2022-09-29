«Калашников» сообщил об увеличении объемов выпуска стрелкового оружия на 40%

«Обеспечение обороноспособности страны, особенно в текущих условиях, – это задача, на выполнение которой нацелены все без исключения подразделения предприятия. Кроме того, мы стремимся выполнить качественно и в срок обязательства перед нашими внешними заказчиками, а также в этом году наблюдаем увеличение спроса на рынке гражданского стрелкового оружия по сравнению с прошлым годом», — отметил президент концерна Алан Лушников.