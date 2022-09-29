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Бизнес

«Калашников» сообщил об увеличении объемов выпуска стрелкового оружия на 40%

Ведомости

Группа компаний «Калашников» в текущем году увеличила объемы выпуска стрелкового оружия на 40%, следует из сообщения пресс-службы концерна.

В пресс-службе отметили, что увеличение объемов производства было достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия. Текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за последние 20 лет.

«Обеспечение обороноспособности страны, особенно в текущих условиях, – это задача, на выполнение которой нацелены все без исключения подразделения предприятия. Кроме того, мы стремимся выполнить качественно и в срок обязательства перед нашими внешними заказчиками, а также в этом году наблюдаем увеличение спроса на рынке гражданского стрелкового оружия по сравнению с прошлым годом», — отметил президент концерна Алан Лушников.

Ранее стало известно, что Минобороны может взять на вооружение пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Как отмечал Лушников, ПЛК уже принят на вооружение в МВД РФ. Также модульный пистолет Лебедева (МПЛ) взяли на вооружение в Росгвардии. По словам президента концерна, поставки оружия в ведомства начнутся после подписания контрактов.

О наращивании производства военной техники после объявления о частичной мобилизации также сообщили в «Ростехе». В компании отметили, что на долю холдингов и предприятий, входящих в госкорпорацию, приходится до 40% всего гособоронзаказа страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных