Минобороны может взять на вооружение пистолет Лебедева

МВД взяло на вооружение ПЛК еще в октябре прошлого года. Тогда источник в ведомстве пояснил, что новый пистолет заменит пистолет Макарова (ПМ). Он отметил, что патрон ПМ обладает недостаточной мощностью. Из-за компактности ПЛК оперативные сотрудники полиции и спецслужб смогут применять его для скрытого ношения.