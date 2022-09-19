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Минобороны может взять на вооружение пистолет Лебедева

Ведомости

Министерство обороны РФ может взять на вооружение пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на президента ГК «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») Алана Лушникова.

«Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного», — заявил Лушников.

Глава «Калашникова» отметил, что ПЛК уже принят на вооружение в МВД РФ. Также модульный пистолет Лебедева (МПЛ) взяли на вооружение в Росгвардии. По словам Лушникова, поставки оружия в ведомства начнутся после подписания контрактов.

МВД взяло на вооружение ПЛК еще в октябре прошлого года. Тогда источник в ведомстве пояснил, что новый пистолет заменит пистолет Макарова (ПМ). Он отметил, что патрон ПМ обладает недостаточной мощностью. Из-за компактности ПЛК оперативные сотрудники полиции и спецслужб смогут применять его для скрытого ношения.

Компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К впервые был представлен на форуме «Армия-2017». Модель разработана на базе полноразмерного пистолета Лебедева. Вес пистолета без патронов — 0,72 кг, длина — 180 мм, высота — 130 мм. Емкость магазина – 14 патронов. Калибр 9х19. Генеральный директор Группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов заявлял, что новый пистолет должен стать таким же массовым, как пистолет Макарова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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