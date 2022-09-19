Минобороны может взять на вооружение пистолет Лебедева
Министерство обороны РФ может взять на вооружение пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на президента ГК «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») Алана Лушникова.
«Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного», — заявил Лушников.
Глава «Калашникова» отметил, что ПЛК уже принят на вооружение в МВД РФ. Также модульный пистолет Лебедева (МПЛ) взяли на вооружение в Росгвардии. По словам Лушникова, поставки оружия в ведомства начнутся после подписания контрактов.
МВД взяло на вооружение ПЛК еще в октябре прошлого года. Тогда источник в ведомстве пояснил, что новый пистолет заменит пистолет Макарова (ПМ). Он отметил, что патрон ПМ обладает недостаточной мощностью. Из-за компактности ПЛК оперативные сотрудники полиции и спецслужб смогут применять его для скрытого ношения.
Компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К впервые был представлен на форуме «Армия-2017». Модель разработана на базе полноразмерного пистолета Лебедева. Вес пистолета без патронов — 0,72 кг, длина — 180 мм, высота — 130 мм. Емкость магазина – 14 патронов. Калибр 9х19. Генеральный директор Группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов заявлял, что новый пистолет должен стать таким же массовым, как пистолет Макарова.
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