Разработчик заявил об успешных испытаниях замены пистолету Макарова

«Это очень важное событие для группы "Калашников", завершающее целый цикл работ. И хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств», — сообщил генеральный директор Группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.