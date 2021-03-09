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Разработчик заявил об успешных испытаниях замены пистолету Макарова

Ведомости

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) «Рысь», который по заданию Росгвардии создал концерн «Калашников», успешно прошел государственные испытания, сообщает разработчик группа компаний (ГК) «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Это очень важное событие для группы "Калашников", завершающее целый цикл работ. И хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств», — сообщил генеральный директор Группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К, по мнению концерна, может заменить в войсках легендарный пистолет Макарова. Впервые пистолет был представлен на форуме «Армия-2017». Модель разработана на базе полноразмерного пистолета Лебедева. Вес пистолета без патронов — 0,72 кг, длина — 180 мм, высота — 130 мм. Емкость магазина – 14 патронов. Калибр 9 х 19. Тарасов ранее заявлял, что новый пистолет должен стать таким же массовым, как пистолет Макарова.

Ранее по теме: «Калашников» выпустил пистолет на смену легендарному «Макарову»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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