«Калашников» выпустил пистолет на смену легендарному «Макарову»
Он отличается от базовой версии ПЛ-15 длиной, высотой и весом
«Калашников» представил компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К. По мнению концерна, он может заменить в войсках легендарный пистолет Макарова
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Впервые пистолет был представлен на форуме «Армия-2017». Модель разработана на базе полноразмерного пистолета Лебедева
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«99% людей, которые по роду службы должны при себе иметь оружие, этим оружием в идеальном случае никогда не воспользуются. Поэтому можно несколько снизить тактико-технические характеристики, за счет уменьшения пистолета сделать их менее обременительными при ношении. Придерживаясь такой концепции, мы на базе нашего полноразмерного пистолета сделали пистолет компактный», - рассказал ведущий инженер-конструктор «Калашникова» Дмитрий Лебедев
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Вес пистолета без патронов - 0,72 кг, длина - 180 мм, высота - 130 мм. Емкость магазина – 14 патронов. Калибр 9 х 19
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Сохранена модульность пистолета, пользователь может заменить ствол на более длинный или поставить необходимую мушку и целик, говорится в видеоролике концерна
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«Учитывая, что основная часть наших усилий на сегодняшний день направлена на подготовку основной машины, пистолет мы разрабатывали по остаточному принципу... Машина на форуме «Армия-2017» отработала с минимальным количеством замечаний. Он был хорошим мальчиком», - отметил ведущий инженер-конструктор «Калашникова» Дмитрий Лебедев
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Первые выстрелы из пистолета были произведены 2 августа 2017 г.
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Компактный ПЛ-15К может полноценно заменить нишу, которую сейчас занимает пистолет Макарова, говорится в видеоролике
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