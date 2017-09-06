«Калашников» выпустил пистолет на смену легендарному «Макарову»

Калашников медиа

«99% людей, которые по роду службы должны при себе иметь оружие, этим оружием в идеальном случае никогда не воспользуются. Поэтому можно несколько снизить тактико-технические характеристики, за счет уменьшения пистолета сделать их менее обременительными при ношении. Придерживаясь такой концепции, мы на базе нашего полноразмерного пистолета сделали пистолет компактный», - рассказал ведущий инженер-конструктор «Калашникова» Дмитрий Лебедев



3/9