Безопасность и право

«Калашников» выпустил пистолет на смену легендарному «Макарову»

Он отличается от базовой версии ПЛ-15 длиной, высотой и весом
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото