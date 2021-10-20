МВД взяло на вооружение пистолет Лебедева
Министерство внутренних дел приняло на вооружение 9-ти миллиметровый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), который был разработан ГК «Калашников», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Подтверждаем принятие пистолета [ПЛК] на вооружение МВД», — сообщили в пресс-службе. Компания готова начать серийное производство ПЛК в кратчайшие сроки, технологическая подготовка к нему завершена.
Источник агентства в ОПК пояснил, что МВД приняло на вооружение новый пистолет из-за недостаточной мощности патрона штатного пистолета Макарова. «Патрон 9х18 мм ПМ не отвечает современным требованиям по пробивной способности и останавливающему действию. ПЛК выполнен под патрон 9х19, который является современным "золотым стандартом" пистолетных боеприпасов», — отметил собеседник агентства. По его словам, на ПЛК возможна установка тактического фонаря и лазерного целеуказателя, у него большая емкость магазина и двусторонние органы управления, что «существенно повышает эффективность выполнения боевых задач».
Из-за компактности ПЛК оперативные сотрудники полиции и спецслужб смогут применять его для скрытого ношения, а планка Пикатинни обеспечит эффективность его использования в любое время суток. По данным «Калашников медиа», общая длина пистолета составляет 180 мм, длина ствола — 92 мм, масса — 0,71 кг, емкость магазина — 14 патронов.
Компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К впервые был представлен на форуме «Армия-2017». Модель разработана на базе полноразмерного пистолета Лебедева. Вес пистолета без патронов — 0,72 кг, длина — 180 мм, высота — 130 мм. Емкость магазина – 14 патронов. Калибр 9х19. Генеральный директор Группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов заявлял, что новый пистолет должен стать таким же массовым, как пистолет Макарова.