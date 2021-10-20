МВД взяло на вооружение пистолет Лебедева

Источник агентства в ОПК пояснил, что МВД приняло на вооружение новый пистолет из-за недостаточной мощности патрона штатного пистолета Макарова. «Патрон 9х18 мм ПМ не отвечает современным требованиям по пробивной способности и останавливающему действию. ПЛК выполнен под патрон 9х19, который является современным "золотым стандартом" пистолетных боеприпасов», — отметил собеседник агентства. По его словам, на ПЛК возможна установка тактического фонаря и лазерного целеуказателя, у него большая емкость магазина и двусторонние органы управления, что «существенно повышает эффективность выполнения боевых задач».