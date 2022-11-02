Концерн «Калашников» начал поставки беспилотников коптерного типа

«Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения — как разведывательные, так и ударные», — отметил Лушников (цитата по «РИА Новости»). По его словам, отдельные коптеры концерна являются уже серийными образцами, по другим изделиям серия начнётся в 2023 г.