Концерн «Калашников» начал поставки беспилотников коптерного типа
Концерн «Калашников» уже ведёт поставки Минобороны РФ разведывательных и ударных дронов-коптеров, сообщил президент группы компаний Алан Лушников.
«Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения — как разведывательные, так и ударные», — отметил Лушников (цитата по «РИА Новости»). По его словам, отдельные коптеры концерна являются уже серийными образцами, по другим изделиям серия начнётся в 2023 г.
В конце сентября пресс-служба концерна сообщила об увеличении объемов выпуска стрелкового оружия на 40%. В докладе отмечено, что увеличение объемов производства было достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия. Текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за последние 20 лет.
Ранее стало известно, что Минобороны может взять на вооружение пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Как отмечал Лушников, ПЛК уже принят на вооружение в МВД РФ. Также модульный пистолет Лебедева (МПЛ) взяли на вооружение в Росгвардии. По словам президента концерна, поставки оружия в ведомства начнутся после подписания контрактов.
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