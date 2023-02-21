Росрыболовство оценило доходы от аукционов по минтаю и крабам в 300 млрд рублей
«Всего в рамках второго этапа реформы [инвестиционных квот] планируется привлечь 300 млрд руб. частных инвестиций: 160 млрд руб. — от аукционов по сельди и минтаю, 140 млрд руб. — по крабам», — сказал он.
Уточняется, что в августе – сентябре этого года пройдут аукционы по распределению квот на 20% от общего допустимого улова сельди и минтая, а также квоты на добычу крабов, их доля от общего улова составляет 50%.
Программа инвестиционных квот была задумана еще в 2015 г. и направлена на модернизацию рыбопромыслового флота и развитие береговой инфраструктуры. Предполагается, что государства будет выделять рыбакам квоты на улов, а те взамен будут инвестировать в отрасль. Первый этап распределения инвестиционных квот произошел в 2017 г. Тогда между участниками рынка была распределено 20% от общего улова сельди и минтая, взамен они обязались построить новые рыболовные суда и перерабатывающие заводы.
В 2019 г. 50% квот на вылов краба были реализованы через аукционы более чем за 142 млрд руб. Квоты действуют с 2020 по 2034 г. Наиболее крупными участниками аукционов были структуры Глеба Франка, владельца Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Они потратили на аукционах 38 млрд руб. До этого 10-летние квоты были распределены между компаниями по историческому принципу, т. е. пропорционально добыче за предыдущий период.