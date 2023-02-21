Росрыболовство оценило доходы от аукционов по минтаю и крабам в 300 млрд рублей

Программа инвестиционных квот была задумана еще в 2015 г. и направлена на модернизацию рыбопромыслового флота и развитие береговой инфраструктуры. Предполагается, что государства будет выделять рыбакам квоты на улов, а те взамен будут инвестировать в отрасль. Первый этап распределения инвестиционных квот произошел в 2017 г. Тогда между участниками рынка была распределено 20% от общего улова сельди и минтая, взамен они обязались построить новые рыболовные суда и перерабатывающие заводы.