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Росрыболовство оценило доходы от аукционов по минтаю и крабам в 300 млрд рублей

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Аукционы по продаже квот на добычу минтая, сельди и крабов могут принести в бюджет около 300 млрд руб. Об этом в интервью РБК сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. 

«Всего в рамках второго этапа реформы [инвестиционных квот] планируется привлечь 300 млрд руб. частных инвестиций: 160 млрд руб. — от аукционов по сельди и минтаю, 140 млрд руб. — по крабам», — сказал он.  

Уточняется, что в августе – сентябре этого года пройдут аукционы по распределению квот на 20% от общего допустимого улова сельди и минтая, а также квоты на добычу крабов, их доля от общего улова составляет 50%. 

Программа инвестиционных квот была задумана еще в 2015 г. и направлена на модернизацию рыбопромыслового флота и развитие береговой инфраструктуры. Предполагается, что государства будет выделять рыбакам квоты на улов, а те взамен будут инвестировать в отрасль. Первый этап распределения инвестиционных квот произошел в 2017 г. Тогда между участниками рынка была распределено 20% от общего улова сельди и минтая, взамен они обязались построить новые рыболовные суда и перерабатывающие заводы. 

В 2019 г. 50% квот на вылов краба были реализованы через аукционы более чем за 142 млрд руб. Квоты действуют с 2020 по 2034 г. Наиболее крупными участниками аукционов были структуры Глеба Франка, владельца Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Они потратили на аукционах 38 млрд руб. До этого 10-летние квоты были распределены между компаниями по историческому принципу, т. е. пропорционально добыче за предыдущий период.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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