«Северная звезда» займется освоением месторождения антрацита на Таймыре

«Северная звезда» была основана в 2017 г. для освоения Сырадайского месторождения. Ресурсы месторождения оцениваются в более чем 5 млрд т. До 2025 г. инвестиции в проект составят 45 млрд руб., всего планируется вложить 100 млрд руб.