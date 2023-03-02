«Северная звезда» займется освоением месторождения антрацита на Таймыре
Правительство Красноярского края и «Северная звезда» подписали соглашение о развитии проекта освоения Лемберовского месторождения антрацитов на Таймыре, передает пресс-служба правительства Красноярского края.
«Северная звезда» является резидентом Арктической зоны в Красноярском крае. Как отметил зампредседателя правительства региона Сергей Верещагин, сейчас компания также осваивает Сырадайское угольное месторождение на Таймыре.
Он уточнил, что инвестиции в проект составят порядка 69 млрд руб., также планируется создать около 3000 рабочих мест. По оценке председателя совета директоров «Северной звезды» Олега Демченко, потенциал добычи на месторождении около 200-300 млн т, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что в 2023 г. компания закончит строительство первого морского терминала на Таймыре. На следующем этапе планируется добыть 5 млн т антрацитов.
В пресс-службе региона пояснили, что в рамках проекта будет идти производство угольного концентрата марки А, отгрузка будет осуществляться через морской терминал Карского моря у входа в Енисейский залив по Северному морскому пути.
Ранее сегодня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала российских промышленников и предпринимателей вкладывать свой опыт и капитал в Сибирь.
«Северная звезда» была основана в 2017 г. для освоения Сырадайского месторождения. Ресурсы месторождения оцениваются в более чем 5 млрд т. До 2025 г. инвестиции в проект составят 45 млрд руб., всего планируется вложить 100 млрд руб.