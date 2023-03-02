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«Северная звезда» займется освоением месторождения антрацита на Таймыре

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Правительство Красноярского края и «Северная звезда» подписали соглашение о развитии проекта освоения Лемберовского месторождения антрацитов на Таймыре, передает пресс-служба правительства Красноярского края.

«Северная звезда» является резидентом Арктической зоны в Красноярском крае. Как отметил зампредседателя правительства региона Сергей Верещагин, сейчас компания также осваивает Сырадайское угольное месторождение на Таймыре. 

Он уточнил, что инвестиции в проект составят порядка 69 млрд руб., также планируется создать около 3000 рабочих мест. По оценке председателя совета директоров «Северной звезды» Олега Демченко, потенциал добычи на месторождении около 200-300 млн т, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что в 2023 г. компания закончит строительство первого морского терминала на Таймыре. На следующем этапе планируется добыть 5 млн т антрацитов.

В пресс-службе региона пояснили, что в рамках проекта будет идти производство угольного концентрата марки А, отгрузка будет осуществляться через морской терминал Карского моря у входа в Енисейский залив по Северному морскому пути.

Ранее сегодня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала российских промышленников и предпринимателей вкладывать свой опыт и капитал в Сибирь.

«Северная звезда» была основана в 2017 г. для освоения Сырадайского месторождения. Ресурсы месторождения оцениваются в более чем 5 млрд т. До 2025 г. инвестиции в проект составят 45 млрд руб., всего планируется вложить 100 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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