«Коммерсантъ» узнал о профиците бытовой техники на российских складах
Дистрибуторы и производители бытовой техники столкнулись с профицитом товара на складах. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Причиной возникновения большого запаса бытовой техники называют высокий спрос на нее весной 2022 г. Тогда производителям и поставщикам приходилось наращивать объемы производства и увеличивать объемы закупок, чтобы избежать дефицита товара из-за возможных проблем с логистикой. В результате все заказанные весной товары пришли на склады только осенью, когда спрос на технику снизился.
По информации одного из источников издания, такие задержки в поставках были связаны с отказом перевозчиков поставлять товары в Россию. В частности, речь идет о крупнейшем морском перевозчике Maersk, который отказался от сотрудничества с Россией в марте 2022 г.
При этом в некоторых компаниях сообщили, что не наблюдают больших запасов бытовой техники на складе. В частности, в «Ситилинке» отметили большое количество товаров в «летней климатической технике», которую закупают под сезон. По словам представителя РАТЭК (входит «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», Samsung и др.) Антона Гуськова, крупные сети магазинов электроники не ощущают переизбытка товара, поскольку подходят к вопросу закупки скрупулезно.
По оценкам Holodilnik.ru, за первые семь недель с начала года объем продаж бытовой техники сократился на 17,3% в денежном выражении. Ожидается, что по итогам года спад может составить 10%. По словам гендиректора компании – производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрия Шашкина, в натуральном выражении рынок может упасть также на 10%.