«Коммерсантъ» узнал о профиците бытовой техники на российских складах

По оценкам Holodilnik.ru, за первые семь недель с начала года объем продаж бытовой техники сократился на 17,3% в денежном выражении. Ожидается, что по итогам года спад может составить 10%. По словам гендиректора компании – производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрия Шашкина, в натуральном выражении рынок может упасть также на 10%.