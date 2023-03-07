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«Коммерсантъ» узнал о профиците бытовой техники на российских складах

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Дистрибуторы и производители бытовой техники столкнулись с профицитом товара на складах. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Причиной возникновения большого запаса бытовой техники называют высокий спрос на нее весной 2022 г. Тогда производителям и поставщикам приходилось наращивать объемы производства и увеличивать объемы закупок, чтобы избежать дефицита товара из-за возможных проблем с логистикой. В результате все заказанные весной товары пришли на склады только осенью, когда спрос на технику снизился.

По информации одного из источников издания, такие задержки в поставках были связаны с отказом перевозчиков поставлять товары в Россию. В частности, речь идет о крупнейшем морском перевозчике Maersk, который отказался от сотрудничества с Россией в марте 2022 г.

При этом в некоторых компаниях сообщили, что не наблюдают больших запасов бытовой техники на складе. В частности, в «Ситилинке» отметили большое количество товаров в «летней климатической технике», которую закупают под сезон. По словам представителя РАТЭК (входит «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», Samsung и др.) Антона Гуськова, крупные сети магазинов электроники не ощущают переизбытка товара, поскольку подходят к вопросу закупки скрупулезно.

По оценкам Holodilnik.ru, за первые семь недель с начала года объем продаж бытовой техники сократился на 17,3% в денежном выражении. Ожидается, что по итогам года спад может составить 10%. По словам гендиректора компании – производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрия Шашкина, в натуральном выражении рынок может упасть также на 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных