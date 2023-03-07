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Турецкая компания продала акции оператора трассы Москва – Петербург

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Турецкая строительная компания IC Ictas, которая была подрядчиком строительства участка трассы Москва – Санкт-Петербург, вышла из капитала компании-оператора «Магистраль двух столиц». Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Турецкий подрядчик контролировал 10,5% в «Магистрали двух столиц» через компанию «Русмостстрой», а с 3 марта владельцем этой доли стал генеральный директор компании-оператора Алексей Никифоров. В пресс-службе компании-оператора рассказали, что продажа доли «Русмостстроя» связана с завершением строительства трассы.

Цену продажи и ее условия в пресс-службе «Магистрали двух столиц» не раскрыли, но уточнили, что сделка была денежной. Строительство трассы было завершено еще в 2019 г., но в IC Ictas о планах продажи доли ранее не сообщали.

IC Ictas входит в турецкий холдинг IC Holding, основанный в 1969 г. Ибрагимом Чеченом – нынешним председателем совета директоров холдинга. Турецкий подрядчик, в частности, помогал в строительстве Западного скоростного диаметра в Петербурге и аэропорта «Пулково». Также по заказу российской корпорации «Росатом» IC Ictas строит атомную электростанцию «Аккую» в Турции.

Строительство трассы М11 «Нева» начали в 2010 г. «Магистраль двух столиц» в 2014 г. также подписала соглашение с компанией «Автодор» о строительстве двух участков автодороги – от Мясного Бора в Новгородской области до кольцевой автодороги, идущей вокруг Петербурга. На 2022 г. остался единственный недостроенный участок с 149 по 208 км, который будет идти в обход Твери.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных