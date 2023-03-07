Турецкая компания продала акции оператора трассы Москва – Петербург

Строительство трассы М11 «Нева» начали в 2010 г. «Магистраль двух столиц» в 2014 г. также подписала соглашение с компанией «Автодор» о строительстве двух участков автодороги – от Мясного Бора в Новгородской области до кольцевой автодороги, идущей вокруг Петербурга. На 2022 г. остался единственный недостроенный участок с 149 по 208 км, который будет идти в обход Твери.