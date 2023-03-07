Турецкая компания продала акции оператора трассы Москва – Петербург
Турецкий подрядчик контролировал 10,5% в «Магистрали двух столиц» через компанию «Русмостстрой», а с 3 марта владельцем этой доли стал генеральный директор компании-оператора Алексей Никифоров. В пресс-службе компании-оператора рассказали, что продажа доли «Русмостстроя» связана с завершением строительства трассы.
Цену продажи и ее условия в пресс-службе «Магистрали двух столиц» не раскрыли, но уточнили, что сделка была денежной. Строительство трассы было завершено еще в 2019 г., но в IC Ictas о планах продажи доли ранее не сообщали.
IC Ictas входит в турецкий холдинг IC Holding, основанный в 1969 г. Ибрагимом Чеченом – нынешним председателем совета директоров холдинга. Турецкий подрядчик, в частности, помогал в строительстве Западного скоростного диаметра в Петербурге и аэропорта «Пулково». Также по заказу российской корпорации «Росатом» IC Ictas строит атомную электростанцию «Аккую» в Турции.
Строительство трассы М11 «Нева» начали в 2010 г. «Магистраль двух столиц» в 2014 г. также подписала соглашение с компанией «Автодор» о строительстве двух участков автодороги – от Мясного Бора в Новгородской области до кольцевой автодороги, идущей вокруг Петербурга. На 2022 г. остался единственный недостроенный участок с 149 по 208 км, который будет идти в обход Твери.