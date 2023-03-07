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Проведение Восточного экономического форума в 2023 году перенесли на неделю

Ведомости

VIII Восточный экономический форум состоится с 12 по 15 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте форума. Ранее сообщалось, что мероприятие должно пройти с 5 по 8 сентября.

«Решение об уточнении дат Восточного экономического форума связано с графиком международных мероприятий. Мы ожидаем участия иностранных лидеров и гостей высокого уровня», – пояснил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Уточняется, что пленарное заседание состоится 14 сентября. В нем традиционно принимает участие президент России Владимир Путин.

ВЭФ-2023 станет восьмым по счету форумом, который проходит на Дальнем Востоке. Впервые мероприятие было проведено в 2015 г. по указу президента России Владимира Путина. Форум был отменен только в 2020 г. из-за пандемии коронавируса.

В 2022 г. ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября. Главной темой мероприятия стало движение к многополярному миру. В этом году на форуме было подписано 296 соглашений на сумму свыше 3,2 трлн руб. В ВЭФ-2022 приняли участие более 7000 человек, в том числе 1700 представителей бизнеса из 700 компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных