Проведение Восточного экономического форума в 2023 году перенесли на неделю
VIII Восточный экономический форум состоится с 12 по 15 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте форума. Ранее сообщалось, что мероприятие должно пройти с 5 по 8 сентября.
«Решение об уточнении дат Восточного экономического форума связано с графиком международных мероприятий. Мы ожидаем участия иностранных лидеров и гостей высокого уровня», – пояснил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
Уточняется, что пленарное заседание состоится 14 сентября. В нем традиционно принимает участие президент России Владимир Путин.
ВЭФ-2023 станет восьмым по счету форумом, который проходит на Дальнем Востоке. Впервые мероприятие было проведено в 2015 г. по указу президента России Владимира Путина. Форум был отменен только в 2020 г. из-за пандемии коронавируса.
В 2022 г. ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября. Главной темой мероприятия стало движение к многополярному миру. В этом году на форуме было подписано 296 соглашений на сумму свыше 3,2 трлн руб. В ВЭФ-2022 приняли участие более 7000 человек, в том числе 1700 представителей бизнеса из 700 компаний.