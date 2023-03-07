Проведение Восточного экономического форума в 2023 году перенесли на неделю

В 2022 г. ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября. Главной темой мероприятия стало движение к многополярному миру. В этом году на форуме было подписано 296 соглашений на сумму свыше 3,2 трлн руб. В ВЭФ-2022 приняли участие более 7000 человек, в том числе 1700 представителей бизнеса из 700 компаний.