Spiegel: Deutsche Bahn перестал бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину

О скорой приостановке бесплатной транспортировки грузов DB Cargo, как отмечает издание, сообщила немецким властям в декабре. Там пояснили, что запас средств на эти цели был уже на исходе. По данным источников, компания просила минтранс ФРГ оплатить перевозки, но получила отказ. При этом в ведомстве Spiegel сообщили, что правительство обсуждает форму и объем поддержки компании с целью возобновления перевозок гуманитарного груза на Украину на безвозмездной основе.