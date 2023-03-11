Spiegel: Deutsche Bahn перестал бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с начала года перестал бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.
По данным издания, с февраля 2022 г. подразделение компании – DB Cargo – перевезло на Украину 1300 контейнеров с гуманитарной помощью, в том числе с продуктами питания, системами очистки воды, генераторами, инвалидными колясками, средствами гигиены и другими вещами, пишет со ссылкой на статью РБК. Транспортные расходы составили около 5 млн евро.
О скорой приостановке бесплатной транспортировки грузов DB Cargo, как отмечает издание, сообщила немецким властям в декабре. Там пояснили, что запас средств на эти цели был уже на исходе. По данным источников, компания просила минтранс ФРГ оплатить перевозки, но получила отказ. При этом в ведомстве Spiegel сообщили, что правительство обсуждает форму и объем поддержки компании с целью возобновления перевозок гуманитарного груза на Украину на безвозмездной основе.