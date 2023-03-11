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Spiegel: Deutsche Bahn перестал бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину

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Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с начала года перестал бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, с февраля 2022 г. подразделение компании – DB Cargo – перевезло на Украину 1300 контейнеров с гуманитарной помощью, в том числе с продуктами питания, системами очистки воды, генераторами, инвалидными колясками, средствами гигиены и другими вещами, пишет со ссылкой на статью РБК. Транспортные расходы составили около 5 млн евро.

О скорой приостановке бесплатной транспортировки грузов DB Cargo, как отмечает издание, сообщила немецким властям в декабре. Там пояснили, что запас средств на эти цели был уже на исходе. По данным источников, компания просила минтранс ФРГ оплатить перевозки, но получила отказ. При этом в ведомстве Spiegel сообщили, что правительство обсуждает форму и объем поддержки компании с целью возобновления перевозок гуманитарного груза на Украину на безвозмездной основе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных