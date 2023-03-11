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Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося Silicon Valley Bank

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что «открыт для идеи» покупки признанного банкротом банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я открыт для этой идеи», – ответил Маск на твит сингапурского бизнесмена, генерального директора Razer Мин-Лян Тана, который выразил мнение, что Twitter должен купить SVB и создать digital-банк.

Ранее The Associated Press сообщило, что базирующийся в Калифорнии банк Silicon Valley Bank признали банкротом. Агентство отметило, что это стало вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г.

Банк входил в число 16 крупнейших банков страны и специализировался на работе со стартапами. В числе пострадавших в результате краха калифорнийского банка оказался в том числе провайдер интернет-телевидения Roku: по данным издания, около 26% его средств ($487 млн) были размещены в SVB, а депозиты не были застрахованы.

В рамках ареста банковские регуляторы Калифорнии и Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) передали активы банка вновь созданному учреждению — Банку страхования вкладов Санта-Клары. Выплаты застрахованных депозитов начнутся в понедельник, отмечает AP. После этого регуляторы намерены распродать остальные активы банка для спасения средств других вкладчиков.

Издание объяснило возникновение проблем у SVB его связями с технологическими компаниями, которые пострадали после всплеска роста во время пандемии и последующих увольнений. Кроме того, на положение финучреждения повлияла борьба Федеральной резервной системы с инфляцией и серия агрессивных повышений процентных ставок, в результате которой падает стоимость облигаций.

Bloomberg со ссылкой на документы регулирующих органов сообщил, что генеральный директор SVB Грег Беккер менее чем за две недели до объявления убытков, которые привели к банкротству финорганизации, продал акции компании на $3,6 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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