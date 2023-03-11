Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося Silicon Valley Bank
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что «открыт для идеи» покупки признанного банкротом банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«Я открыт для этой идеи», – ответил Маск на твит сингапурского бизнесмена, генерального директора Razer Мин-Лян Тана, который выразил мнение, что Twitter должен купить SVB и создать digital-банк.
Ранее The Associated Press сообщило, что базирующийся в Калифорнии банк Silicon Valley Bank признали банкротом. Агентство отметило, что это стало вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г.
Банк входил в число 16 крупнейших банков страны и специализировался на работе со стартапами. В числе пострадавших в результате краха калифорнийского банка оказался в том числе провайдер интернет-телевидения Roku: по данным издания, около 26% его средств ($487 млн) были размещены в SVB, а депозиты не были застрахованы.
В рамках ареста банковские регуляторы Калифорнии и Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) передали активы банка вновь созданному учреждению — Банку страхования вкладов Санта-Клары. Выплаты застрахованных депозитов начнутся в понедельник, отмечает AP. После этого регуляторы намерены распродать остальные активы банка для спасения средств других вкладчиков.
Издание объяснило возникновение проблем у SVB его связями с технологическими компаниями, которые пострадали после всплеска роста во время пандемии и последующих увольнений. Кроме того, на положение финучреждения повлияла борьба Федеральной резервной системы с инфляцией и серия агрессивных повышений процентных ставок, в результате которой падает стоимость облигаций.
Bloomberg со ссылкой на документы регулирующих органов сообщил, что генеральный директор SVB Грег Беккер менее чем за две недели до объявления убытков, которые привели к банкротству финорганизации, продал акции компании на $3,6 млн.