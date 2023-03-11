Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося Silicon Valley Bank

Банк входил в число 16 крупнейших банков страны и специализировался на работе со стартапами. В числе пострадавших в результате краха калифорнийского банка оказался в том числе провайдер интернет-телевидения Roku: по данным издания, около 26% его средств ($487 млн) были размещены в SVB, а депозиты не были застрахованы.