Минвостокразвития определило параметры международных территорий опережающего развития
Минвостокразвития подготовило пакет законопроектов, определяющий параметры новых преференциальных режимов — международных территорий опережающего развития (МТОР), пишет «Коммерсантъ».
ТОР – это особые экономические зоны, для резидентов которых действуют различные административные преференции и налоговые льготы, в том числе по налогу на прибыль, землю и имущество.
О появлении нового типа ТОР глава ведомства Алексей Чекунков сообщил в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме. По его оценке, создание МТОР упростит перемещение товаров и рабочей силы между дружественными странами, позволит проводить расчеты в национальных валютах, а также обеспечит защиту инвестиций.
Создаваться МТОР будут на основании решения правительства РФ или же международного договора, при этом на их территории будет применяться как российское, так и зарубежное законодательство. Как отмечает издание, это касается, в том числе, строительных и промышленных стандартов страны – поставщика технологий. Резидентом международной ТОР, как и обычной, может стать новая компания, планирующая вложить не менее 500 млн руб., но ею должен быть налажен выпуск лишь высокотехнологичной продукции. Перечень такой продукции будет определять правительство. При этом порядок ведения реестра резидентов МТОР предусматривает закрытие публичного доступа к информации для защиты инвесторов от санкций.
Преференциальный режим в МТОР Минвостокразвития предложило сделать аналогичным действующему на Курильских островах, который включает освобождение на 20 лет от налогов на прибыль и имущество, на транспорт и землю, а также снижение тарифов страховых взносов с 30% до 7,6%. Также предлагается возможность создания свободной таможенной зоны.
По оценке Минвостокразвития, к 2023 г. проекты на территории МТОР привлекут 30 млрд руб. инвестиций, а расчетный рост ВВП региона с МТОР может составлять 38,3 млрд руб. Как отмечает издание, идея международных ТОР обсуждалась с Белоруссией, Казахстаном, Монголией, Китаем, Индией и Вьетнамом.