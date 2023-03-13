Минвостокразвития определило параметры международных территорий опережающего развития

Создаваться МТОР будут на основании решения правительства РФ или же международного договора, при этом на их территории будет применяться как российское, так и зарубежное законодательство. Как отмечает издание, это касается, в том числе, строительных и промышленных стандартов страны – поставщика технологий. Резидентом международной ТОР, как и обычной, может стать новая компания, планирующая вложить не менее 500 млн руб., но ею должен быть налажен выпуск лишь высокотехнологичной продукции. Перечень такой продукции будет определять правительство. При этом порядок ведения реестра резидентов МТОР предусматривает закрытие публичного доступа к информации для защиты инвесторов от санкций.