РСПП запустит платформу для конфиденциальных международных расчетов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) до конца марта планирует запустить прототип цифровой платформы, через которую бизнес сможет осуществлять трансграничные платежи в режиме конфиденциальности. Об этом рассказал директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын в комментарии РБК.
«Мы делаем сейчас платформу информационно-аналитического взаимодействия по трансграничным расчетам, которая призвана обеспечивать обмен информацией в конфиденциальном режиме между корпорациями и финансовыми организациями, а также финтех-компаниями о потребностях и возможностях по осуществлению расчетов в различных валютах, а также их направлениях», – рассказал он.
Компании, пользующиеся платформой, смогут указывать, куда и какую валюту они хотели бы отправить или же откуда получить, а финансовые организации – какие возможности по переводу они могут бизнесу предложить. Причем речь идет, в том числе, и об иностранных финансовых организациях, подчеркнул Лисицын. Платформа будет организована по принципу «никто не видит никого»: всем участникам будет доступна лишь обобщенная информация, отметил он.
О конкретном запросе бизнеса РСПП, оператор платформы, будет сам информировать канал для осуществления расчетов (финансовую организацию или финтех-компанию). Для снижения рисков недобросовестности на платформе будет реализована система оценки финансовой устойчивости присоединяющихся к ней организаций, добавил Лисицын.
В пилотном режиме платформа заработает до конца марта при участии до 30 организаций.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в комментарии РБК указал на то, что сам факт подключения в подобной платформе может быть превентивно использован как повод для введения санкций в отношении зарубежного контрагента, поскольку сами операции сложно будет отследить. По оценке директора группы компаний «МКС» Максима Загорнова, бизнесу давно необходим предлагаемый РСПП механизм, но для его реализации «необходимо решение или согласованная работа и банковской, и таможенной системы».
Лисицын также отметил, что платформа, помимо прикладной пользы, даст также аналитическую базу для понимания того, «какие валюты и направления являются приоритетными для нашей экономики».