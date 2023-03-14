РСПП запустит платформу для конфиденциальных международных расчетов

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в комментарии РБК указал на то, что сам факт подключения в подобной платформе может быть превентивно использован как повод для введения санкций в отношении зарубежного контрагента, поскольку сами операции сложно будет отследить. По оценке директора группы компаний «МКС» Максима Загорнова, бизнесу давно необходим предлагаемый РСПП механизм, но для его реализации «необходимо решение или согласованная работа и банковской, и таможенной системы».