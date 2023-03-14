ФСБ потребовала от «Восточной верфи» 1,1 млрд рублей
Федеральная служба безопасности РФ подала в Арбитражный суд Москвы два иска к владивостокскому судостроительному предприятию «Восточная верфь» на сумму 1,1 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
«Восточная верфь» считается одним из ведущих судостроительных предприятий на Дальнем Востоке. Она была основана еще в 1952 г., в 1994 г. предприятие преобразовали в акционеное общество. «Восточная верфь» специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ.
В октябре 2022 г. предприятие подало заявление в Арбитражный суд Приморского края с просьбой признать его банкротом. Причины такого решения в АО не комментировали. В январе 2023 г. Арбитражный суд Приморья принял к производству иск о банкротстве. Его обоснованность судом пока не проверена.
«РИА Новости» со ссылкой на источник пишут, что в годовом отчете за 2021 г. компания сообщила о крупном убытке и недостатке средств, чтобы рассчитаться по обязательствам. По словам собеседника, долги предприятия превышают несколько миллиардов рублей.