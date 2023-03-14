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ФСБ потребовала от «Восточной верфи» 1,1 млрд рублей

Ведомости

Федеральная служба безопасности РФ подала в Арбитражный суд Москвы два иска к владивостокскому судостроительному предприятию «Восточная верфь» на сумму 1,1 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Иски поступили в суд 13 марта. По первому заявлению ФСБ требует от «Восточной верфи» 574,9 млн руб., а по второму — 550,3 млн руб. К рассмотрению документы пока что не приняты. Основания требований также пока что не уточняются.

«Восточная верфь» считается одним из ведущих судостроительных предприятий на Дальнем Востоке. Она была основана еще в 1952 г., в 1994 г. предприятие преобразовали в акционеное общество. «Восточная верфь» специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ.

В октябре 2022 г. предприятие подало заявление в Арбитражный суд Приморского края с просьбой признать его банкротом. Причины такого решения в АО не комментировали. В январе 2023 г. Арбитражный суд Приморья принял к производству иск о банкротстве. Его обоснованность судом пока не проверена.

«РИА Новости» со ссылкой на источник пишут, что в годовом отчете за 2021 г. компания сообщила о крупном убытке и недостатке средств, чтобы рассчитаться по обязательствам. По словам собеседника, долги предприятия превышают несколько миллиардов рублей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных