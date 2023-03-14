ФСБ потребовала от «Восточной верфи» 1,1 млрд рублей

«Восточная верфь» считается одним из ведущих судостроительных предприятий на Дальнем Востоке. Она была основана еще в 1952 г., в 1994 г. предприятие преобразовали в акционеное общество. «Восточная верфь» специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ.