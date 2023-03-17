РБК узнал о дефиците свечей зажигания из США у летающих на Superjet компаниях
В частности, первый заместитель генерального директора «Ираэро» Владимир Панфилов 16 февраля направил письмо в Минпромторг, в котором предупреждает о рисках невыполнения программ полетов при отсутствии этих деталей. Вместе с тем гендиректор авиакомпании Юрий Лапин сообщил, что сейчас еще есть несколько запчастей, «поэтому интенсивность полетов не снижаем».
По данным Telegram-канала «Авиаторщина», с дефицитом столкнулась и авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», которая считается крупнейшим эксплуатантом SSJ100. Уточняется, что в весенне-летнем расписании «Россия» будет летать только на 30 из 76 бортов.
Первый полет на SSJ100 состоялся в 2008 г. Самолет оснащен двигателями совместного предприятия французской Safran и российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») – SaM146. В ОДК сообщили, что ожидают результат по работе над созданием аналога американской свечи зажигания уже в 2023 г.
Дефицит свечей зажигания связан с санкциями, введенными после начала спецоперации в 2022 г. До сих пор поставки осуществляла «дочка» ОДК – «ОДК-Сатурн» из своих заказов, однако сейчас «она не в состоянии оказывать данную услугу», следует из письма Панфилова.