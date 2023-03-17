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РБК узнал о дефиците свечей зажигания из США у летающих на Superjet компаниях

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Операторы региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 из США после введения санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в шести авиакомпаниях, летающих на этих воздушных судах.

В частности, первый заместитель генерального директора «Ираэро» Владимир Панфилов 16 февраля направил письмо в Минпромторг, в котором предупреждает о рисках невыполнения программ полетов при отсутствии этих деталей. Вместе с тем гендиректор авиакомпании Юрий Лапин сообщил, что сейчас еще есть несколько запчастей, «поэтому интенсивность полетов не снижаем».

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», с дефицитом столкнулась и авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», которая считается крупнейшим эксплуатантом SSJ100. Уточняется, что в весенне-летнем расписании «Россия» будет летать только на 30 из 76 бортов.

Первый полет на SSJ100 состоялся в 2008 г. Самолет оснащен двигателями совместного предприятия французской Safran и российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») – SaM146. В ОДК сообщили, что ожидают результат по работе над созданием аналога американской свечи зажигания уже в 2023 г.

Дефицит свечей зажигания связан с санкциями, введенными после начала спецоперации в 2022 г. До сих пор поставки осуществляла «дочка» ОДК – «ОДК-Сатурн» из своих заказов, однако сейчас «она не в состоянии оказывать данную услугу», следует из письма Панфилова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных