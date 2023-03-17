РБК узнал о дефиците свечей зажигания из США у летающих на Superjet компаниях

В частности, первый заместитель генерального директора «Ираэро» Владимир Панфилов 16 февраля направил письмо в Минпромторг, в котором предупреждает о рисках невыполнения программ полетов при отсутствии этих деталей. Вместе с тем гендиректор авиакомпании Юрий Лапин сообщил, что сейчас еще есть несколько запчастей, «поэтому интенсивность полетов не снижаем».