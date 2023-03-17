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Бизнес

Минтранс опроверг проблемы с обслуживанием российских самолетов в Турции

Ведомости

Рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме, проблем с обслуживанием нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ. 

«Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет», — подчеркивается в сообщении. 

В ведомстве отметили, что российская сторона проводит консультации с Анкарой по вопросам топливного обеспечения российских лайнеров.

В разговоре с «Интерфаксом» представитель «Аэрофлот» подтвердил, что рейсы в Турцию выполняются в обычном режиме. Аналогичную информацию накануне, 16 марта, озвучили в S7. 

Ранее турецкий портал AirportHaber сообщил, что министерство таможни и торговли Турции по требованию минторга США запретило поставки топлива и обслуживание российских и белорусских самолетов. Уточнялось, что ограничение касается частных, грузовых и коммерческих лайнеров, содержащие более 25% деталей, произведенных в США. Всего под запрет попали 44 самолета, включая 15 лайнеров «Аэрофлота».

РБК со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний писал, что одна из заправочных компаний Турции сообщила, что прекращает заправлять самолеты российских перевозчиков из перечня минторга США. Собеседник отметил, что «перевозчики вышли из ситуации». Портал Turizm Güncel со ссылкой на источник в отрасли накануне писал, что российские самолеты вылетают из Турции без дозаправки и приземляются в Сочи, где их заправляют топливом. Затем лайнеры продолжают полет до места назначения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных