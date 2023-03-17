Минтранс опроверг проблемы с обслуживанием российских самолетов в Турции
Рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме, проблем с обслуживанием нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
«Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет», — подчеркивается в сообщении.
В ведомстве отметили, что российская сторона проводит консультации с Анкарой по вопросам топливного обеспечения российских лайнеров.
В разговоре с «Интерфаксом» представитель «Аэрофлот» подтвердил, что рейсы в Турцию выполняются в обычном режиме. Аналогичную информацию накануне, 16 марта, озвучили в S7.
Ранее турецкий портал AirportHaber сообщил, что министерство таможни и торговли Турции по требованию минторга США запретило поставки топлива и обслуживание российских и белорусских самолетов. Уточнялось, что ограничение касается частных, грузовых и коммерческих лайнеров, содержащие более 25% деталей, произведенных в США. Всего под запрет попали 44 самолета, включая 15 лайнеров «Аэрофлота».
РБК со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний писал, что одна из заправочных компаний Турции сообщила, что прекращает заправлять самолеты российских перевозчиков из перечня минторга США. Собеседник отметил, что «перевозчики вышли из ситуации». Портал Turizm Güncel со ссылкой на источник в отрасли накануне писал, что российские самолеты вылетают из Турции без дозаправки и приземляются в Сочи, где их заправляют топливом. Затем лайнеры продолжают полет до места назначения.