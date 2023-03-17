Минтранс опроверг проблемы с обслуживанием российских самолетов в Турции

РБК со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний писал, что одна из заправочных компаний Турции сообщила, что прекращает заправлять самолеты российских перевозчиков из перечня минторга США. Собеседник отметил, что «перевозчики вышли из ситуации». Портал Turizm Güncel со ссылкой на источник в отрасли накануне писал, что российские самолеты вылетают из Турции без дозаправки и приземляются в Сочи, где их заправляют топливом. Затем лайнеры продолжают полет до места назначения.