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«Магнит» приостановит работу сервиса Magnit Pay

Ведомости

Розничная компания «Магнит» прекратит работу платежных карт Magnit Pay, но не исключает, что сервис заработает в будущем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ритейлера.

«Сервис Magnit Pay приостанавливает свою работу с 27 марта. Карты будут недоступны для использования», – рассказали в «Магните». Также в компании посоветовали клиентам вывести остаток денег с карт.

Для вывода средств нужно оплатить покупку по QR-коду в магазине сети «Магнит» или оплатить интернет, сотовую связь и др. Кроме этого, можно вывести оставшиеся деньги на карту другого банка.

Magnit Pay начал работать в 2020 г. Сервис был запущен совместно с банком ВТБ. Картой можно оплачивать покупки в магазинах «Магнита» и в других. В частности, на карте сервиса можно хранить не более 60 000 руб., а тратить – не более 200 000 руб. в месяц.

В рамках сервиса можно оплачивать интернет, телевидение, связь, пополнять без комиссии транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных