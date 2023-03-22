«Магнит» приостановит работу сервиса Magnit Pay
«Сервис Magnit Pay приостанавливает свою работу с 27 марта. Карты будут недоступны для использования», – рассказали в «Магните». Также в компании посоветовали клиентам вывести остаток денег с карт.
Для вывода средств нужно оплатить покупку по QR-коду в магазине сети «Магнит» или оплатить интернет, сотовую связь и др. Кроме этого, можно вывести оставшиеся деньги на карту другого банка.
Magnit Pay начал работать в 2020 г. Сервис был запущен совместно с банком ВТБ. Картой можно оплачивать покупки в магазинах «Магнита» и в других. В частности, на карте сервиса можно хранить не более 60 000 руб., а тратить – не более 200 000 руб. в месяц.
В рамках сервиса можно оплачивать интернет, телевидение, связь, пополнять без комиссии транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» и др.