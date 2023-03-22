«Магнит» приостановит работу сервиса Magnit Pay

Magnit Pay начал работать в 2020 г. Сервис был запущен совместно с банком ВТБ. Картой можно оплачивать покупки в магазинах «Магнита» и в других. В частности, на карте сервиса можно хранить не более 60 000 руб., а тратить – не более 200 000 руб. в месяц.